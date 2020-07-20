عملة البيتكوين تفتقر إلى الزخم فوق 9200 دولار

ترتفع عملة البيتكوين ببطء وتتداول فوق مستوى 9150 دولار. يكافح BTC للحصول على زخم صعودي فوق 9200 دولار ، ولكن هناك بعض الإشارات الصعودية التي تظهر على الرسوم البيانية.

تعافى Bitcoin فوق 9200 دولار وتم تداوله عند ارتفاع 9240 دولار.

يتداول السعر حاليًا بشكل جيد فوق مستوى 9150 دولارًا والمتوسط المتحرك البسيط لكل 100 ساعة.

كان هناك اختراق فوق خط اتجاه هبوطي كبير مع وجود مقاومة بالقرب من 9160 دولار على الرسم البياني لكل ساعة لزوج BTC / USD.

يجب أن يبقى الزوج فوق منطقة الدعم 9120 دولارًا لمواصلة الارتفاع فوق 9200 دولار أمريكي.

سعر عملة البيتكوين Bitcoin يظهر إشارات إيجابية

بعد التداول بالقرب من مستوى 9000 دولار ، بدأت البيتكوين في تصحيح صعودي مقابل الدولار الأمريكي. تمكنت BTC من مسح مستوى المقاومة 9120 دولار والمتوسط المتحرك البسيط لكل 100 ساعة.

فتح الباب لمزيد من المكاسب وكان هناك كسر فوق خط اتجاه هابط كبير مع المقاومة بالقرب من 9160 دولار على الرسم البياني للساعة لزوج BTC / USD. تداول الزوج حتى فوق مستوى المقاومة 9200 دولار ، لكنه فشل في اكتساب زخم صعودي.

يتشكل ارتفاع بالقرب من 9240 دولار ويقوم السعر حاليًا بالتصحيح هبوطيًا. لقد تم تداوله دون مستوى 9200 دولار ، بالإضافة إلى مستوى تصحيح فيب 23.6% للموجة الأخيرة من قاع التأرجح عند 9112 دولار إلى ارتفاع 9240 دولار.

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على الجانب السلبي ، يوجد دعم لائق بالقرب من مستوى 9150 دولار. يوجد دعم فوري بالقرب من مستوى تصحيح فيب 50% للموجة الأخيرة من قاع التأرجح عند 9112 دولار إلى قمة 9240 دولار.

يوجد أيضًا خط اتجاه صعودي متصل مع دعم بالقرب من 9140 دولارًا و المتوسط البسيط لكل 100 ساعة. على الجانب الصعودي ، فإن الإغلاق اليومي فوق مستويات 9200 و 9220 دولارًا قد يمهد الطريق لتحرك صعودي قوي في الجلسات القادمة.

تقع المقاومة التالية بالقرب من مستوى 9300 دولار ، والتي من المرجح أن يهدف الثيران فوقها إلى اختبار مستويات 9500 و 9550 دولارًا.

قد يتحول الاختراق الأخير فوق خط الاتجاه و 9200 دولار إلى كسر خاطئ إذا فشل البيتكوين في البقاء أعلى من 9150 أو 9120 دولار.

قد يؤدي الاختراق الواضح أدنى مستوى دعم 9،120 دولارًا إلى انخفاض آخر. يقع الدعم الرئيسي التالي بالقرب من مستوى 9000 دولار ، وهو خط الدفاع الأخير للثيران.

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