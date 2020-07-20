تشير المؤشرات الفنية أن عملة BNB قد ترتفع أعلى من 19 دولارًا

سعر عملة Binance يكتسب زخمًا صعوديًا فوق مقاومة 18 دولارًا مقابل الدولار الأمريكي. تتداول عملة BNB في اتجاه صعودي لطيف ويمكن أن يهدف إلى كسر فوق أعلى مستوى شهري 19 دولارًا.

ارتفع سعر عملة Binance بأكثر من 7% وكسر مؤخرًا مقاومة 18 دولارًا مقابل USDT.

من المرجح أن يستمر السعر أعلى فوق مستويات المقاومة 18.50 دولارًا و 19 دولارًا.

يوجد خط اتجاه صعودي حاسم يتشكل بدعم بالقرب من 17.30 دولارًا على الرسم البياني لـ4 ساعات لزوج BNB / USDT.

يمكن أن يتبع BNB وقد تكتسب قوة جذب إذا كان هناك إغلاق مناسب فوق 9،200 دولار.

سعر عملة Binance يكتسب زخمًا

في الأسبوع الماضي ، انخفضت عملة Binance إلى ما دون مستوى الدعم 17.50 دولارًا. كسر سعر BNB مستوى الدعم 17 دولارًا ، لكنه وجد دعمًا قويًا بالقرب من المتوسط المتحرك البسيط 100 ل 4 ساعات.

تم تشكيل قاع بالقرب من 16.53 دولار ، وبدأ السعر مؤخرًا في حركة صعودية إيجابية. اخترق منطقة المقاومة 17.5 دولارًا للانتقال إلى منطقة صعودية. الأهم من ذلك ، كان هناك كسر فوق مستوى تصحيح فيب 61.8% لآخر انخفاض رئيسي من أعلى مستوى عند 18.99 دولار إلى أدنى مستوى 16.53 دولار.

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يبدو أن هناك خط اتجاه صعودي حاسم يتشكل مع الدعم بالقرب من 17.30 دولارًا على الرسم البياني للأربع ساعات لزوج BNB / USDT. ارتفع الزوج أكثر من 7% وكسر مؤخرًا مستوى المقاومة 18 دولار.

تقع المقاومة الفورية بالقرب من مستوى 18.40 دولار. وهو قريب من مستوى تصحيح فيبوناتشي 76.4% لآخر انخفاض رئيسي من أعلى مستوى عند 18.99 دولارًا إلى أدنى مستوى 16.53 دولارًا. كسر واضح فوق مستويات المقاومة 18.40 دولارًا و 18.50 دولارًا يمكن أن يفتح الأبواب لارتفاع أكبر.

تقع المقاومة التالية بالقرب من مستوى 19.00 دولارًا ، فوقها قد يواصل BNB الارتفاع نحو مستويات المقاومة 19.80 دولارًا و 20 دولارًا على المدى القريب

تراجع BNB

إذا فشل BNB في مسح مستويات المقاومة عند 18.40 دولارًا و 18.50 دولارًا ، فقد يبدأ تصحيح هبوطي. يوجد دعم أولي بالقرب من مستوى 17.50 دولارًا.

يقع الدعم الرئيسي بالقرب من خط الترند ، 17.20 دولار و المتوسط المتحرك 100. قد يؤدي الإغلاق أدنى 17.20 دولارًا و 17 دولارًا إلى دفع السعر إلى منطقة هبوطية.

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