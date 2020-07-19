دعوى قضائية ثانية تُرفع ضد بلايد

تام شمس - الأحد 19 يوليو 2020 11:55 مساءً - تم رفع شكوى جديدة في دعوى جماعية ضد شركة التكنولوجيا المالية الناشئة "بلايد" مع المزيد من المدعين الذين يزعمون أن الشركة انتهكت خصوصية البيانات للمستخدمين.

حيث زعمت الشكوى الجديدة المقدمة نيابة عن أربعة مدعين جدد أن بلايد - التي اشترتها فيزا مقابل ٥,٣ مليارات دولار هذا العام - جمعت معلومات عن أكثر من ٢٠٠ مليون حساب مالي مميز يستخدمون خدمات مثل فينمو وكوين بيز وكاش آب من سكوير وسترايب.

وتنص الشكوى على أن بلايد حصلت على "وصول مباشر وكامل إلى المعلومات المصرفية الشخصية للمستهلكين لأغراض تجارية خاصة ببلايد لا علاقة لها على الإطلاق باستخدام المستهلكين للتطبيقات". وتضيف:

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"تستغل بلايد معلوماتها غير الصحيحة بطرق متنوعة، بما في ذلك تسويق البيانات لعملائها في التطبيقات، وتحليل البيانات لاستخلاص رؤى حول سلوك المستهلكين، ومؤخرًا بيع مجموعتها من البيانات إلى فيزا كجزء من - استحواذ بقيمة مليار دولار. وقد استفادت بلايد بشكل غير عادل من المعلومات الشخصية لملايين الأمريكيين وتطفلت بشكل خاطئ على شؤونهم المالية الخاصة".

وتُعد هذه هي شكوى الدعوى الجماعية الثانية المرفوعة ضد بلايد. حيث زعمت الشكوى الأولى، التي تم تقديمها في ٢٥ يونيو، أن بلايد كانت "تتجسس" على الخدمات الشائعة مثل فينمو وسترايب وكاش آب وروبن هود.

وقد أفاد كوينتيليغراف أن بلايد نفت الاتهامات وقالت إنها لم تبيع بيانات المستخدمين مطلقًا. وأكدت كوين بيز أيضًا أنها تعتمد على بلايد للتحقق من الحسابات ولكن لم تتم مشاركة البيانات مع البورصة.