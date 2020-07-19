"عملة عديمة القيمة" - مكافي يقول إنه لم يعتقد أبدًا أن بيتكوين ستصل إلى مليون دولار

تام شمس - الأحد 19 يوليو 2020 07:52 مساءً - في يوليو ٢٠١٧، قال جون مكافي إنه يراهن ععلى أن عملة بيتكوين ستصل إلى ٥٠٠ ألف دولار في غضون ثلاث سنوات. واليوم، تحوم بيتكوين عند ٩١٣٠ دولارًا فقط ويجب أن يرتفع سعرها بأكثر من ٥٣٧٦٪ لتلبية توقعات مكافي.

تغريدة جون مكافي حول رهانه إذا لم يصل سعر بيتكوين إلى ٥٠٠ ألف دولار. المصدر: جون مكافي على تويتر

بشكل عام، من الواضح أن بيتكوين لم تصل إلى أي مكان بالقرب من ٥٠٠٠٠٠ دولار في السنوات الثلاث الماضية. ليس ذلك فحسب، ولكن يبدو أن مكافي يتراجع أيضًا عن توقعاته حول بلوغ عملة بيتكوين إلى ١ مليون دولار.

في العام الماضي، قال مكافي إنه متأكد من أن بيتكوين ستصل إلى ١ مليون دولار. وقال إن السلبية حول سوق العملات المشفرة مبالغ فيها، خاصة بالنظر إلى أن بيتكوين كانت في منتصف ١٠٠٠٠ دولار.

لكن في ١٩ يوليو ٢٠٢٠، قال مكافي:

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"لم أكن أعتقد أبدًا أن بيتكوين ستصل إلى مليون دولار، إنه أمر سخيف. إنها عملة قديمة ومتعبة وعديمة القيمة."

تراجع مكافي عن توقعاته حول الوصول لمليون دولار

منذ منتصف عام ٢٠١٩، انخفض سعر بيتكوين من حوالي ١٣٩٠٠ دولار إلى ٩١٠٠ دولار. وبعد الانخفاض بنسبة ٣٤ ٪ في فترة ١٢ شهرًا، لم يعد مكافي يشعر بالثقة حيال توقعاته البالغة ١ مليون دولار أمريكي.

وفي يوليو ٢٠١٩، قال مكافي:

"بيتكوين في منتصف العشر سنوات والناس قلقون. هذا مضحك!! لماذا نولي اهتمامًا للتقلبات الأسبوعية؟ فلننظر على الأشهر القليلة الماضية! إنها ترتفع بشكل كبير. وما زلت إيجابيًا بشأن وصول سعر بيتكوين لمليون دولار أمريكي بنهاية عام ٢٠٢٠. وسترتفع العملات البديلة مثل MTC وأبولو عشرة أضعاف."

وعلى عكس التوقعات، يبدو أيضًا أن مكافي كان يشير إلى نهاية عام ٢٠٢٠ كتاريخ التنبؤ لبلوغ ٥٠٠٠٠٠ دولار لكل بيتكوين.