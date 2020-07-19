الرئيس التنفيذي لشركة عبرا: توسّع بيتكوين على السلسلة بشكل جماعي يتطلّب كتلًا أكبر

تام شمس - الأحد 19 يوليو 2020 05:53 مساءً - قال بيل بارهيد، الرئيس التنفيذي ومؤسس تطبيق بورصة ومحفظة العملات الرقمية "عبرا"، إنه يرى أن بلوكتشين (BTC) لبيتكوين تكافح عندما يتعلق الأمر بالاعتماد الجماعي للأصول كمخزن للقيمة، نظرًا للتكنولوجيا الحالية للأصل.

حيث قال بارهيد لكوينتيليغراف يوم ١٥ يوليو: "يمكن لبيتكوين بالتأكيد أن تتوسع" خارج السلسلة "اليوم عن طريق مقدمي خدمات الحفظ الخارجيين كالبورصات والمحافظ مثل عبرا أو غيرها من تقنيات الطبقة الثانية مثل شبكة البرق المسرّعة.

وأضاف:

"عند القيام بالأمر بهذه الطريقة، فإن قابلية بيتكوين للتطوير ستكون غير محدودة على الأرجح. ومع ذلك، لا تملك بيتكوين بعد قابلية التوسع التي تحتاجها لمليارات الأشخاص كمخزن للقيمة على السلسلة".

حجم كتل أكبر للتوسّع على السلسلة

من الواضح أن الحصول على اعتماد واسع كمخزن عالمي للقيمة يتطلب القدرة على التعامل مع حركة نقل البيانات العالية.

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وعلى مر السنين، اقترح عدد من المشاركين في الصناعة أحجام كتل أكبر لمكافحة صعوبات سرعة المعاملات. وقد انقسمت بيتكوين كاش (BCH) من بيتكوين في عام ٢٠١٧، لتجرب أحجام كتل أكبر كإجابة، بينما اتجهت بعض العملات الأخرى نحو حلول الطبقة الثانية، مثل شبكة البرق المسرّعة، كحل.

وتُظهر تعليقات بارهيد ثقته في حلول الطبقة الثانية، على الرغم من أنه ذكر أحجام الكتل الأكبر لتطوير بيتكوين على السلسلة. حيث قال: "للتوسع في السلسلة إلى مليارات الأشخاص، ستكون هناك حاجة إلى تقنيات جديدة بالإضافة إلى زيادة كبيرة في أحجام الكتل". وأشار إلى أنه "من الممكن أن تتطور بيتكوين خارج السلسلة فقط لتلبية احتياجات الجماهير في المستقبل"، مضيفًا، "الوقت سيظهر الأمر".

يستخدم تطبيق عبرا بلوكتشين لكل أصل

مع أكثر من ١٠٠ من أصول العملات المشفرة المختلفة على منصتها، تستضيف عبرا التوافق للعديد من شبكات بلوكتشين. وأوضح بارهيد أن "الأصول الرقمية الموجودة في نظام عبرا اليوم أصلية ١٠٠٪". وأضاف أنها "تستخدم أي منصة تم بناء كل أصل رقمي فردي عليها عبر جميع المئات من الأصول الرقمية التي يدعمها تطبيق عبرا"، مشيرًا إلى وجود حافظة أصول خارجية منسقة مع التطبيق.

وفي المستقبل، بعد استثمار ٥ ملايين دولار من مؤسسة تطوير ستيلر، أو SDF، في مايو ٢٠٢٠، تضع عبرا نظرها الآن على تقديم ميزات مصرفية تقليدية مبنية على بلوكتشين ستيلر، كما أوضح بارهيد.