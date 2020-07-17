الجرائم الإلكترونية الروسية ترتفع بنسبة ٢٥ ضعفًا خلال ٥ سنوات

تام شمس - الجمعة 17 يوليو 2020 11:55 مساءً - يقول إيجور كراسنوف، المدعي العام الروسي الجديد، إن الجرائم الإلكترونية في روسيا ارتفعت ٢٥ مرة على مدار السنوات الخمس الماضية. وقد أدلى كراسنوف بهذا التصريح خلال اجتماع عُقد حديثًا لمكافحة الجرائم الإلكترونية في روسيا، وفقًا لبيان رسمي صدر يوم ١٧ يوليو.

يتم حل ٢٥٪ فقط من الجرائم الإلكترونية في روسيا

في هذا الحدث، أوضح كراسنوف أنه كان هناك بالفعل ٢٢٥٠٠٠ حالة في النصف الأول من عام ٢٠٢٠، بزيادة ٩٢٪ في نفس الإطار الزمني من عام ٢٠١٩. وقال كراسنوف إن العدد الإجمالي للحالات الروسية لجميع العام الماضي كان ٢٩٤٠٠٠ فقط.

كما أشار إلى عدد من الجرائم، مثل الاتجار بالمخدرات والفساد وتمويل الإرهاب، والتي يتم تسهيلها غالبًا من خلال العملات المشفرة وأدوات تشفير البيانات التي تزيد من عدم الكشف عن الهوية. وأضاف كراسنوف أن معدل الإدانة بهذه الجرائم يصل إلى ٢٥٪ فقط حتى الآن.

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وقد اقترح النائب العام إنشاء نظام آلي لتتبع الجرائم الإلكترونية عبر الإنترنت، وكذلك "تغيير الأساليب الحالية لعمليات الشرطة والتحقيقات الأولية جذريًا" في مثل هذه الحالات.

في حين أعرب المدعي العام الروسي عن الحاجة إلى تطوير المزيد من الأدوات لمكافحة الجرائم الإلكترونية المتعلقة بالعملات المشفرة، إلا أن وضع العملات المشفرة نفسه لم يتضح بعد في البلاد.

فعلى الرغم من التحذيرات المتعددة لحظر أو تجريم العملات المشفرة مثل بيتكوين، لا يزال الوضع القانوني الروسي للعملات المشفرة غير واضح حتى الآن. وفي يونيو ٢٠٢٠، رفضت محكمة روسية طلبًا لتقديم تعويض للضحية، بحجة أن العملات المشفرة مثل بيتكوين ليس لها وضع قانوني.