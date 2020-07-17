الأمريكيون يبحثون عن "بيتكوين" في منتصف الليل

تام شمس - الجمعة 17 يوليو 2020 11:55 مساءً - تُظهر بيانات كل ساعة من مؤشرات غوغل أن عمليات البحث التي تتم في الولايات المتحدة عن "بيتكوين" قد بلغت ذروتها بشكل ثابت في حوالي الساعة ١ صباحًا بالتوقيت الشرقي خلال الأسبوع الماضي. ولا تتوفر هذه البيانات لكل ساعة إلا سبعة أيام في الماضي، لذلك لا نعرف إذا ما كان هذا نمطًا ثابتًا أم تطورًا جديدًا.

أحدث بيانات مؤشرات غوغل لعمليات بحث "بيتكوين". المصدر: مؤشرات غوغل.

من بين ٥٠ ولاية، تعد كاليفورنيا هي الأكثر بحثًا في هذه الساعة، ربما لأن ١ صباحًا بالتوقيب الشرقي يمثل ١٠ مساءً بالتوقيت المحلي على الساحل الغربي. أي الكثير من وقت التصفح المعقول المتبقي في المساء.

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بيانات مؤشرات غوغل لعمليات البحث عن "بيتكوين". المصدر: مؤشرات غوغل.

ليس من المستغرب أيضًا أن تكون ذروة الاهتمام بالبحث عن بيتكوين على مدار الثلاثين يومًا الماضية تزامنت مع اختراق تويتر سيئ السمعة هذا الأسبوع. وحسبما لاحظ ساتوشي ناكاموتو ذات مرة في ظل ظروف مماثلة، "كان من الجميل الحصول على هذا الاهتمام في أي سياق آخر."

وفي هذه الأثناء، لم يفت الأوان بعد لبعض الضحايا لاسترداد عملات بيتكوين الخاصة بهم.