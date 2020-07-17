تويتر كان يحاول التعاقد مع كبار مهندسي الأمن لمدة شهرين

تام شمس - الجمعة 17 يوليو 2020 09:54 مساءً - إذا اتخذنا موقع وظائف الشركة كمؤشر، فقد كان تويتر يطلب شغل وظائف أمنية في الأشهر التي سبقت الاختراق سيئ السمعة هذا الأسبوع.

فوفقًا لبحث وظائف الشركة، نشر تويتر عدة أوصاف وظيفية رئيسية تتعلق بأمن الشركة قبل شهرين. كانت الشركة (ولا تزال تبدو) تقوم بالتوظيف لمهندس أمن بنية تحتية أول ومهندس أمن أول واثنين من كبار مهندسي أمن التطبيقات ومدير منتجات الموظفين للأمن وحماية البيانات من بين آخرين.

ويركز الوصف الوظيفي لأحد هذه المناصب على الحد من المخاطر الأمنية عبر الشركة:

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"كمهندس أمن، ستنضم إلى فريق من المهندسين يعملون على تقليل المخاطر الأمنية عبر الشركة. ونحن نعمل بشكل تعاوني مع فرق أخرى لتحديد المخاطر ذات التأثير الأمني ​​للشركة، وإبلاغ هذا التأثير للفرق والإدارة، والهندسة الحلول".

ويؤكد الإعلان عن وظيفة أخرى على الاستجابة المناسبة لتهديدات الأمن السيبراني:

"عند إجراء تحقيقات في نشاط مشبوه، ستساعدنا مهاراتك على تحليل الأحداث لمعرفة "ما حدث"، وتوثيق النتائج التي توصلنا إليها، وتحديد أفضل مسار للعلاج".

وفي الوقت نفسه، لم يكشف تويتر للجمهور بعد عن الثغرات التي استغلها المتسللون.