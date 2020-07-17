مجموعة من البنوك الإسبانية الكبرى تنهي تجربة المدفوعات باستخدام العقود الذكية

تام شمس - الجمعة 17 يوليو 2020 03:53 مساءً - نجح العملاق المصرفي متعدد الجنسيات بانكو سانتاندر وأربعة بنوك إسبانية في وضع اللمسات الأخيرة على إثبات مفهوم للمدفوعات باستخدام العقود الذكية.

وقد تم تنسيق إثبات المفهوم مع إيبرباي، وهي الشركة التي تشرف على نظام الدفع الإسباني.

التجربة تؤكد جدوى بلوكتشين للمدفوعات

في بيان بتاريخ ١٥ يوليو، قالت إيبرباي إن إثبات المفهوم قد "أكد جدوى تطبيق تقنية بلوكتشين في مجال المدفوعات" وعلاقتها الناجحة بنظام الدفع الوطني.

حيث يؤدي استخدام العقود الذكية إلى أتمتة التنفيذ وتسوية المدفوعات بمجرد استيفاء بعض الشروط المسبقة.

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وإلى جانب إيبرباي وبانكو سانتاندر، كانت البنوك الأربعة المعنية هي بانكو ساباديل - خامس أكبر مجموعة مصرفية في إسبانيا - وبي بي بي في إيه وبانكيا وكايكسا بنك.

وقد قدمت غرانت ثورتن خدمات استشارية إلى إيبرباي في اختبار إثبات المفهوم باستخدام شبكة بلوكتشين بين البنوك مع سبع عقد تشغيل ونفذت بنجاح أكثر من ٢٠٠٠٠ معاملة فورية مؤتمتة.

وبحسب ما ورد بلغ متوسط ​​وقت المعالجة لكل دفعة مكتملة ٢,٥ ثانية، مما عزز الثقة في إمكانية تطبيقها بالعالم الحقيقي.

حيث قالت إيبرباي أن شركة إثبات المفهوم يعمل "مع الضمانات القصوى للأمن والكفاءة والتتبع والنزاهة، بالإضافة إلى الامتثال للوائح الحالية."