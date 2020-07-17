انخفاض عرض بيتكوين النشط إلى أدنى مستوى خلال ١٩ شهرًا - هل هو أمر صعودي أم هبوطي؟

تام شمس - الجمعة 17 يوليو 2020 03:53 مساءً - بلغ العرض النشط لبيتكوين (BTC) أدنى مستوى له خلال ١٩ شهرًا بما يزيد قليلًا عن مليون بيتكوين. وقد يشير هذا إلى زيادة قوية محتملة في الأسعار إذا تم ذلك بما يتماشى مع نتائج تقرير من شركة إدارة الأصول ستاك فندز في وقت سابق من هذا الشهر.

العرض النشط لبيتكوين. المصدر: غلاسنود

اتساقٌ مع الاتجاه الصعودي لعام ٢٠١٧

شهد العرض النشط زيادة حادة في وقت سابق من هذا العام مع زيادة بنسبة ١٦٪ في أقل من ثلاثة أسابيع إلى أكثر من ١,٣ مليون بيتكوين. وبالنظر إلى المتوسط ​​المتحرك لمدة ٩٠ يومًا على مدى السنوات الثلاث الماضية، شوهد هذا النمط من الزيادة الحادة متبوعًا بالتراجع المتساوي تقريبًا مرتين من قبل، وكلاهما قبل زيادة قوية في السعر.

العرض النشط لبيتكوين على مدى ٩٠ يومًا. المصدر: ستاك فندز

يوضح الانخفاض في العرض النشط أن المزيد من المستخدمين يحتفظون بعملة بيتكوين بدلًا من تداولها.

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العناوين النشطة تُظهر نفس النمط

في وقتٍ سابق من هذا الشهر، زادت عناوين بيتكوين النشطة بشكل حاد، لتصل إلى أعلى مستوى لها خلال عام واحد قبل التراجع خلال الأسبوعين الماضيين. ومرة أخرى، تم رؤية هذا النمط مباشرة قبل الاتجاه الصعودي لعام ٢٠١٧ والارتفاع القوي في الأسعار في الربع الأول من عام ٢٠١٩.

عناوين بيتكوين النشطة. المصدر: غلاسنود

القائمون بالتعدين يشكلون جزءًا قويًا من أولئك الذين يحتفظون ببيتكوين

تناولت إحصائيات جديدة نسبيًا أصدرتها غلاسنود حجم صافي تدفق القائمين بتعدين بيتكوين - مقدار تدفق بيتكوين إلى عناوين القائمين بالتعدين مطروحًا منها كمية بيتكوين التي تتدفق منهم - وهي تُظهر أن القائمين بالتعدين يمثلون نسبة قوية من أولئك الذين يحملون بيتكوين مع صافي تدفق إيجابي تمامًا تقريبًا منذ بداية العام.

حجم التدفق الصافي للقائمين بتعدين بيتكوين. المصدر: غلاسنود