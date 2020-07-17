منع باينانس من العمل في ماليزيا

تام شمس - الجمعة 17 يوليو 2020 02:53 مساءً - تمت إضافة بورصة العملات المشفرة الكبرى "باينانس" إلى قائمة الهيئات غير المصرح بها في ماليزيا في وقتٍ سابق اليوم.

ووفقًا للهيئة التنظيمية، تعمل منصة تداول الأصول الرقمية "على تشغيل سوق معترف به دون الحصول على إذن من هيئة الأوراق المالية".

ويتطلب القانون الماليزي من بورصات العملات الرقمية التسجيل كبورصة أصول رقمية لدى الهيئة. وبعد التسجيل الأولي، يحصلون على ما يصل إلى تسعة أشهر للوفاء بمعايير التنظيم الخاصة بهيئة الأوراق المالية.

Advertisements

وحتى الآن، حصلت ثلاث منصات عملات رقمية فقط - لونو وسينجي وتوكنايز - على موافقة كاملة من الوكالة المحلية.

ومن الجدير بالذكر أنه في شهر مارس، أعلنت باينانس أنها ستختبر طرح بطاقة الخصم المشفرة لجنوب شرق آسيا في ماليزيا قبل الدول الأخرى.

وحتى وقت كتابة المقالة، لا تزال باينانس تقدم الدعم للرينغيت الماليزي، الذي قدمته لمنصة التداول المباشر وتطبيق الهاتف المحمول في مارس من هذا العام. وقد رفضت المنصة التعليق على الأمر.