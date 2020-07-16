كوين بيز تدرج ألغوراند (ALGO) في أحدث توسعٍ لها

تام شمس - الخميس 16 يوليو 2020 09:53 مساءً - منذ 10 دقائق
في أحدث دفعة لإضافات الأصول، قامت كوين بيز بإضافة ألغوراند إلى منصتها
أضافت بورصة كوين بيز للعملات المشفرة في الولايات المتحدة والصديقة للتنظيم ألغوراند (ALGO) كأحدث عملة رقمية جديدة بعد أن كانت قد أضافت العملة إلى منصتها القائمة على التداول في الجزء الأخير من عام ٢٠١٩.
وقد قال بيان صادر عن كوين بيز يوم ١٦ يوليو أن ألغوراند متاح الآن للتداول على موقع كوين بيز الرئيسي، كوين بيز.كوم، وكذلك على تطبيقات الهاتف المحمول أبل وأندرويد للكيان.
تحرك كوين بيز نحو أصول إضافية
أدرجت كوين بيز ألغوراند في منصة التداول، كوين بيز برو، في أغسطس من عام ٢٠١٩.
وقالت الشركة في البيان إن "أحد أكثر الطلبات الشائعة التي نسمعها من العملاء هو القدرة على شراء وبيع المزيد من العملات المشفرة على كوين بيز".
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