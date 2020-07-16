مورّد طاقة صيني ينشر عقدة بلوكتشين في شبكة تديرها الدولة

تام شمس - الخميس 16 يوليو 2020 12:53 صباحاً - نجح أحد موردي الطاقة في الصين في نشر عقدة بلوكتشين الأولى بنجاح. وقد تم تفعيل هذه العقدة من خلال الشبكة المدعومة من الحكومة، وهي شركة مؤسسة الشبكة الحكومية الصينية.

ووفقًا لذا بيبر، أصبحت مقاطعة غانسو ثاني شركة كهرباء إقليمية خارج شركة لاتصال بمنصة بلوكتشين للخدمة العامة إنيرجي زون التي تديرها الدولة.

ويعد نشر عقدة بلوكتشين في المقاطعة جزءًا من مبادرة اللجنة المركزية للحزب لتعزيز البحث وتطبيق تكنولوجيا بلوكتشين.

توفير الإنصاف والشفافية

يقول الإعلان إن الخطوة التالية هي مواصلة استكشاف التطبيق المحلي لتقنية بلوكتشين عبر المقاطعة. وتتطلع المنطقة إلى تعزيز مجالات الطاقة لتعزيز المزيد من تطبيقات بلوكتشين.

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تعزيز اعتماد بلوكتشين

حددت السلطات الصينية بلوكتشين كمكون رئيسي للعديد من قطاعات الاقتصاد.

حيث أفاد كوينتليغراف أن التعميم الصيني للجنة الصحة الوطنية يخطط لزيادة دعم تكنولوجيا المعلومات استعدادًا للأوبئة المستقبلية.

ويوم ٦ يونيو، أكملت مدينة كونمينغ بمقاطعة يونان، التطوير والاختبار الداخلي لأول منصة لعرض أسعار الموارد العامة في البلد تستند إلى بلوكتشين.