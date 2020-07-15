اختراق منسق على تويتر يستهدف كوين بيز وكوكوين وباينانس وجيميني والكثير غيرها

تام شمس - الأربعاء 15 يوليو 2020 11:55 مساءً - تشير تغريدة من الرئيس التنفيذي لباينانس، تشانغ بينغ زاو، والمعروفة أيضًا باسم سي زي، إلى حدوث نشاط مظلل على حساب باينانس على تويتر. حيث أظهرت تغريدات شائنة مماثلة على حسابات جيميني وكوين بيز وكوين ديسك وكوكوين و@بيتكوين والعديد من الشركات الأخرى. كما تم استهداف أفراد مثل جستين صن وتشارلي لي وكينغ كوبي وAngeloBTC وغيرهم. وتتضمن كل تغريدة هدية أو مصيدة احتيال لبيتكوين (BTC).

سي زي يدق ناقوس الخطر

"لا تنقروا على هذا الرابط"، غرد سي زي محذرًا الجمهور يوم ١٥ يوليو من صفحته الإعلامية الشخصية، مقدمًا رابطًا إلى مشاركة حديثة من حساب تويتر المخترق لباينانس.

وأضافت سي زي: "الرجاء الإبلاغ عن حساب @باينانس على الفور". ووفقًا للرابط الذي نشره سي زي، نشر حساب باينانس شراكة ومنح غريبة. وممن المعروف أن المنح والهبات الضخمة تمثل علامة خطر على وجود اختراق.

وقد نشرت باينانس على حسابها الرئيسي تغريدة على تويتر يوم ١٥ يوليو جاء فيها: "لقد عقدنا شراكة مع كريبتو فور هيلث ونعيد ٥٠٠٠ بيتكوين إلى المجتمع"، مما أثار الشكوك.

وقد قال ممثل باينانس لكوينتيليغراف يوم ١٥ يوليو إن "فريق الأمن يحقق بنشاط في وضع هذا الهجوم المنسق على مجال العملات المشفرة".

وحتى وقت كتابة المقالة، يظهر حساب تويتر الشخصي لسي زي نشاطًا يشير إلى وجود اختراق.

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جيميني وكوين بيز وكوكوين تواجه اختراقًا أيضًا لصفحاتها على وسائل التواصل الاجتماعي

بعد وقتٍ قصير من تغريدة غريبة من حساب باينانس، نشر حساب كوين بيز على تويتر نفس التغريدة:

"لقد عقدنا شراكة مع كريبتو فور هيلث ونعيد ٥٠٠٠ بيتكوين إلى المجتمع"، وجاء هذا يوم ١٥ يوليو في حوالي الساعة ٢:٣٥ مساءً بالتوقيت القياسي المركزي.

كما أظهرت صفحات تويتر لجيميني وكوكوين ومؤسسة ترون وبيتفينكس وحتى منفذ الوسائط كوين ديسك نشاطًا مشابهًا حول نفس الإطار الزمني.

اختراق حسابات المؤثرين بشكل مختلف

عانت العديد من حسابات المؤثرين بمجال العملات المشفرة على تويتر أيضًا من الاختراق، بما في ذلك كينغ كوبي وAngeloBTC وغيرها. وقد أنتجت هذه الحسابات مشاركات مختلفة عن التغريدات المذكورة التي تنشر بالهبات والشراكات.

حيث أظهرت رسالة مباشرة من AngeloBTC أن متداول العملات المشفرة يفتح مجموعة تداول مدفوعة الأجر لفترة محدودة على منصة الرسائل تيليغرام، بتكلفة ٠,١ بيتكوين للأعضاء.

وعندما سأل أحد المجيبين على الرسالة AngeloBTC عن صحة الرسالة، رد المؤثر على أنه تم اختراق حسابه، حتى أثناء تمكين المصادقة ثنائية العوامل. ومن الغريب أن المهاجمين والمؤثرين كانوا يسيطرون على الحساب في وقت واحد. وقد أظهر المؤثرون الآخرون علامات وأعراض مماثلة.