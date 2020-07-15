يبدو أن حساب إيلون مسك وبيل غيتس على تويتر قد تم اختراقه بواسطة لص بيتكوين

تام شمس - الأربعاء 15 يوليو 2020 11:55 مساءً - يبدو أن حساب إيلون مسك على تويتر قد تم اختراقه اليوم بعد سلسلة من الهجمات على الحسابات المرتبطة بالعملات المشفرة، بما في ذلك البورصات الرئيسية مثل باينانس وكوين بيز وجيمني بالولايات المتحدة. وتشمل الحسابات الأخرى التي تم اختراقها حساب تويتر @بيتكوين.

قام حساب مسك بتثبيت تغريدة على صفحته في الساعة ٤:١٧ مساءً بالتوقيت الشرقي والتي اقترحت أن المسثمر الرائد سيضاعف أي عملات بيتكوين يتم إرسالها إلى عنوان المحفظة.

وكان مسك قد ناقش العملات المشفرة في الماضي على صفحته على تويتر، مشيرًا إلى أنه يمتلك ٠,٢٥ بيتكوين.

ومن المعروف أن المحتالين يستخدمون هذه التقنية لخداع مالكي بيتكوين في إرسال معاملاتغير قابل للعكس إلى محفظة رقمية.

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كما تم استهداف حساب بيل غيتس مع استمرار الهجوم.

وبعد عشر دقائق، كان عنوان المحفظة الذي تم نشره على حساب مسك يحتوي بالفعل على ٣,٦٤ بيتكوين، بقيمة ٣٤٤٩٨ دولارًا في وقت كتابة هذه المقالة. وقبل اختراق حساب مسك، لم تتلق المحفظة سوى ٠,٦٥٢٧ بيتكوين بعد نشرها على الحسابات المخترقة للعديد من البورصات.

وقد تم بالفعل الوصول إلى العديد من الحسابات الأخرى داخل مجال العملات المشفرة من خلال الاختراق، بما في ذلك أكبر البورصات في المجال. يضم حساب باينانس وكوين بيز ٢,٢ مليون متابع على تويتر، لكن حساب مسك أكبر من حيث الحجم، مع ٣٦,٩ متابعًا.

وبينما تم حذف التغريدة الأصلية قريبًا، ظهرت نسخة جديدة مرة أخرى في غضون ثوانٍ، مما يشير إلى أن الهجوم مستمر.