كوريا الجنوبية قد تنفق مليارات الدولارات قريبًا على تطوير بلوكتشين

تام شمس - الأربعاء 15 يوليو 2020 02:56 صباحاً - تخطط حكومة كوريا الجنوبية لاستثمار أكثر من ٤٨,٢ مليار دولار في بلوكتشين وتقنيات الصناعة ٤.٠ الأخرى بحلول عام ٢٠٢٥. ويتمثل هدف الدولة في تعزيز رقمنة جميع الصناعات في فترة ما بعد الوباء القادمة.

ووفقًا لزد نت كوريا، أشاد الرئيس مون جاي إين "بالعديد من الفوائد" التي يمكن أن تجلبها الثورة الصناعية الجديدة للبلاد.

وأوضح مون:

"إن الثورة الصناعية الرابعة والحضارة الرقمية هي مستقبل الإنسانية التي بدأت بالفعل. وتعتبر استراتيجية التنمية الوطنية للتقدم في هذا الاتجاه هي النسخة الكورية من الصفقة الجديدة. حيث سيكون من الممكن القفز من الاقتصاد القديم إلى الاقتصاد الرائد".

توفير آلاف الوظائف الجديدة

تهدف خطة مون إلى إنشاء أكثر من ٥٦٧٠٠٠ وظيفة عبر مختلف القطاعات، مثل البيانات الضخمة والشبكات والذكاء الاصطناعي. ومن المتوقع تطبيق تقنية بلوكتشين في القطاع اللوجستي.

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حيث أضاف الرئيس مون:

"لقد دخل مجتمعنا بالفعل إلى مجال الرقمنة وجهًا لوجه، وأصبح المجتمع في مكان حيث تكون البيانات تنافسية وأصبح الذكاء الاصطناعي والشبكة غذاء المستقبل. ومن خلال هذا، سنتقدم لنصبح الدولة الأولى في العالم من خلال القيام باستثمارات أكثر جرأة واستباقية".

أعلنت أندونج، وهي مدينة في مقاطعة جيونج بوك بكوريا الجنوبية، يوم ٧ يوليو أنها مُنحت تصريحًا لتشغيل منطقة تجارة حرة للقنب الصناعي. وأعلنت أيضًا أنها ستدير العمليات من خلال منصة تستند إلى بلوكتشين.

كما بدأت وزارة العلوم الوطنية والوكالة الوطنية لترويج صناعة تكنولوجيا المعلومات في العمل على العديد من مشروعات إثبات مفهوم بلوكتشين في عام ٢٠١٩.