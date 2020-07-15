الرئيس التنفيذي لأوكي إكس: التمويل اللامركزي سيكون جزءًا لا يتجزأ من حياة الكثيرين

تام شمس - الأربعاء 15 يوليو 2020 12:54 صباحاً - سيكون التمويل اللامركزي (DeFi) جزءًا من حياة العديد من الأشخاص في المستقبل، وفقًا لما ذكره جاي هاو، الرئيس التنفيذي لبورصة العملات الرقمية أوكي إكس.

فعند الرد على استفسار كوينتيليغراف الأخير بشأن إدراج توكن بروتوكول التمويل اللامركزي كومباوند (COMP) في أوكي إكس، توقع هاو أن أهمية التمويل اللامركزي ستزداد في السنوات القادمة. حيث قال إنه يعتقد أن "التمويل اللامركزي سيؤثر على التمويل التقليدي في المستقبل القريب" وأوضح قائلًا:

"نحن متفائلون جدًا بشأن مستقبل التمويل اللامركزي ونعتقد حقًا أن منتجاته ستكون جزءًا لا يتجزأ من حياة الكثيرين في السنوات القادمة. [...] التمويل اللامركزي ذو صلة بشكل خاص في وقت بدأت فيه العملة الورقية تثير أسئلة من الناس حول [التسهيل الكمي] غير المقيّد الذي يمكن أن يقلل بشكل كبير من القوة الشرائية لأموالهم". Advertisements

علاوة على ذلك، أوضح هاو أنه يعتقد أن الميزة الرئيسية للتمويل اللامركزي هي أنه يمكنه تقديم الخدمات المالية إلى "الأشخاص المستبعدين أو الذين لا تصلهم الخدمات حاليًا من مجال التمويل التقليدي". وزعم أن هناك ما يقرب من ملياري شخص لا يحصلون على خدمات في جميع أنحاء العالم وأنهم يمكنهم العيش حياة أفضل بفضل هذه الخدمات.

كومباوند يعتبر من أهم خدمات العملات المشفرة

بالحديث عن كومباوند على وجه التحديد، قال هاو إنه "يعتبر أحد أهم الخدمات في النظام البيئي للعملات المشفرة في الوقت الحالي." ووفقًا لموقع البيانات المالية للتمويل اللامركزي "DeFi Pulse"، فإن إجمالي قيمة كومباوند البالغة ٦٨٧ مليون دولار من الصناديق المقفلة هو الأعلى بين النظام البيئي المالي اللامركزي بأكمله.

وحسبما ذكر كوينتيليغراف في منتصف يونيو، ظهر توكن كومباوند كأكبر توكن للتمويل اللامركزي من حيث القيمة السوقية بعد اليوم الأول من التداول. ويلقي تحليل أحدث الضوء على مدى احتمالية بقاء المشروع في الصدارة.