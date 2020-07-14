الريبل XRP يمكن أن يرتفع إلى 0.22 دولار مع ظهور نمط العلم الصعودي

بدأ الريبل XRP تصحيح هبوطي من منطقة المقاومة 0.211 دولار مقابل الدولار الأمريكي. يبدو أن سعر XRP يتبع نمط العلم الصعودي ويمكن أن يستأنف ارتفاعه فوق 0.2 دولار و 0.21 دولار.

يتم تصحيح سعر الريبل هبوطيًا من أعلى مستوى تأرجح عند 0.2118 دولارًا مقابل الدولار الأمريكي.

يتداول السعر بشكل جيد فوق مستوى الدعم 0.1900 دولار والمتوسط المتحرك البسيط 100 (4 ساعات).

يوجد علم صعودي رئيسي يتشكل بمقاومة بالقرب من 0.2050 دولار على الرسم البياني لـ4 ساعات لزوج XRP / USD.

من المرجح أن يبدأ الزوج ارتفاع جديد بمجرد مسح مستويات المقاومة 0.2025 و 0.2050 دولار.

يمكن أن يستأنف سعر الريبل XRP ارتفاعه

شهدنا الأسبوع الماضي زيادة حادة في سعر الريبل فوق مستوى المقاومة 0.19 دولار. ارتفع سعر XRP حتى فوق مستوى 0.2 دولار واستقر جيدًا فوق المتوسط المتحرك البسيط 100 ل 4 ساعات.

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تم تداوله إلى قمة شهرية جديدة عند 0.2118 دولار قبل بدء التصحيح الهبوطي. كان هناك كسر دون مستوى 0.205 دولار أمريكي ، بالإضافة إلى مستوى تصحيح فيب 23.6% للحركة الصعودية من 0.1741 دولار أمريكي المنخفض إلى ارتفاع 0.2118 دولار أمريكي.

ارتفع السعر حتى دون المستوى 0.195 دولارًا ، ولكن المستوى 0.192 دولارًا كان بمثابة دعم قوي. الأهم من ذلك ، أن مستوى تصحيح فيب 50% للحركة الصعودية من 0.1741 دولار إلى أدنى مستوى عند 0.2118 دولار بمثابة منطقة شراء مهمة.

قام الدببة بمحاولتين لاختراق مستوى الدعم 0.192 دولار ، لكنهم فشلوا. يبدو أن هناك علم صعودي رئيسي يتكوّن مع مقاومة بالقرب من 0.205 دولار على الرسم البياني ل 4 ساعات لزوج XRP / USD.

وعلى الجانب العلوي ، يواجه السعر عقبات بالقرب من 0.2025 و 0.2050 دولار. ربما يؤدي الإغلاق الناجح فوق مقاومة العلم الصعودي إلى استئناف الارتفاع وقد يرتفع السعر نحو 0.21 دولار. الهدف التالي للثيران قد يكون 0.22 دولار في الجلسات القادمة.

السيناريو الهابط لـ الريبل XRP

إذا فشل سعر الريبل في تجاوز مستويات المقاومة 0.2025 دولارًا و 0.2050 دولارًا ، فهناك فرص لامتداد هبوطي. يقع الدعم الرئيسي على الجانب السلبي بالقرب من مستوى 0.1920 دولار.

الإغلاق المناسب تحت مستويات الدعم 0.1920 و 0.1900 دولار يمكن أن يؤدي إلى انخفاض حاد نحو مستوى 0.1750 دولار. يمكن أن يكون الدعم المتوسط 0.1880 دولار أو المتوسط المتحرك البسيط 100 ل 4 ساعات.