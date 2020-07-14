مناصر الذهب "بيتر شيف" يعلم أن حاملي بيتكوين لن يبيعوا بأي سعر

تام شمس - الثلاثاء 14 يوليو 2020 12:53 مساءً - نجحت بيتكوين (BTC) في الرد بقوة على المتشكك الشهير بيتر شيف حيث فشلت محاولة أخرى لتشويه سمعة المستثمرين.

ففي استطلاع جديد على تويتر يوم ١٤ يوليو، سأل شيف كم من الوقت يجب أن يتم تداول بيتكوين مقابل الدولار بأربعة أرقام أو أقل حتى يقوم المستثمرون ببيع عملاتهم.

"سآخذها إلى القبر"

مع تبقي ١٨ ساعة في الاستطلاع حتى وقت كتابة المقالة، رد أكثر من ١٣٠٠٠ شخص على شيف، المعروف الآن بعدم إيمانه ببيتكوين.

حيث قال مخاطبًا جمهوره المستهدف: "هذا الاختبار يخص المحتفظين بعملات بيتكوين".

"إلى متى سيظل سعر #بيتكوين أقل من ١٠٠٠٠ دولار قبل أن تستسلم وتبيعها؟" Advertisements

وقدم شيف أربعة خيارات: سنة واحدة، ٣ سنوات، ١٠ سنوات وحتى وفاة المستثمر. ومن بين الذين ردوا، كان خيار "سآخذها إلى القبر" هو الخيار الأكثر شعبية، بنسبة ٥٨٪ من الأصوات.

وتعكس النتيجة، على الأرجح ليست تلك التي كان يبحث عنها شيف، صدى استطلاع بيتكوين السابق، والذي وضع بيتكوين مقابل الذهب. ثم قرر المستجيبون أن كلًا من بيتكوين مقابل الدولار والذهب مقابل الدولار سيستمران في الارتفاع حيث بلغ الأخير أعلى مستوياته في تسع سنوات عند ١٨٠٠ دولار.

آخر استطلاع أجراه بيتر شيف على تويتر. المصدر: تويتر

لا يمكن الاعتماد على استطلاعات تويتر بطبيعتها، نظرًا لافتقارها إلى التنظيم والتعرض للتحيز. فعلى سبيل المثال، كان من الممكن أن يختار مناصرو بيتكوين خيارهم المفضل فقط لإثبات وجهة نظرهم لشيف