التركيز على تيثر والتمويل اللامركزي في الذكرى السنوية الخامسة لنهج إيثريوم

تام شمس - الثلاثاء 14 يوليو 2020 11:52 صباحاً - يقول خبراء الصناعة أن توكنات تيثر والتمويل اللامركزي سيلعبان أدوارًا كبيرة في مستقبل إيثريوم مع اقتراب بلوكتشين من الذكرى السنوية الخامسة يوم ٣٠ يوليو.

وفي بيان تمت مشاركته مع كوينتيليغراف، قال باولو أردوينو، كبير مسؤولي التكنولوجيا (CTO) من بيتفينكس وتيثر، إن بلوكتشين لإيثريوم "سيلعب دورًا مركزيًا في النظام البيئي للأصول الرقمية في السنوات القادمة" حيث "يمكن أن يستمر تيثر القائم على إيثريوم في دعم وتمكين المشاريع المتزايدة والابتكار في مجال بلوكتشين".

كذلك قال أردوينو: "نأمل أن تترجم الطفرة الأخيرة في التمويل اللامركزي إلى المزيد من منتجات ومشاريع التمويل اللامركزي التي ستشكل حقًا تطورات الصناعة بطريقة لا مركزية". "تعتبر تيثر من بين أكبر وأسرع العملات المستقرة في التمويل اللامركزي وسوف نضمن أن تيثر تواصل لعب دور مهم في دعم هذا النظام المالي البديل وتظل العملة الاحتياطية للتمويل اللامركزي."

كان لدى تيثر (USDT) حصة سوقية بنسبة ٧٨٪ بين العملات المستقرة التي تعتمد على إيثريوم، مع وجود معظم التوكنات على بلوكتشين. وتظل تيثر أكبر مستخدم للغاز على إيثريوم، وهو اتجاه قد يتفاقم مع استمرار عمليات بلوكتشين الأخرى بالانتقال إلى الشبكة، مثل التحويل الأخير لـ ٣٠٠ تيثر من ترون.

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كما أشار رئيس التكنولوجيا أيضًا إلى إطلاق أو إم جي نتورك بلازما كإجراء "للمساعدة في تخفيف الضغط وحمل الشبكة على سلسلة إيثريوم الرئيسية." وقد أفاد كوينتيليغراف أن إضافة السلسلة الجانبية يمكن أن يؤدي إلى معاملات أرخص حيث وصلت المعاملات إلى أعلى مستوياتها خلال عامين في يونيو.

إطلاق إيثريوم ٢.٠

على الرغم من الزيادة الأخيرة في تكاليف المعاملات وازدحام الشبكة المبلغ عنه، يتطلع بعض مسؤولي الصناعة نحو الترقية التالية إلى بلوكتشين كحل.

حيث قال كوسالا هيماتشاندرا، الرئيس التنفيذي (CEO) ومؤسس ماي إيثر واليت، إن تحديث إيثريوم ٢.٠ "سيغير تعريف تقنية بلوكتشين من خلال إنشاء نظام آمن ومستدام قادر على المنافسة مع حلول التوسع المركزية."

ووفقًا لجلسة اسألني أي شيء على ريديت يوم ١٠ يوليو، قال باحث إيثريوم جستين دريك إن إيثريوم ٢.٠ يمكن أن تنطلق بحلول يناير ٢٠٢١. ومع ذلك، يتوقع المؤسس المشارك لإيثريوم فيتاليك بوترين أن يتم الإصدار في نوفمبر ٢٠٢٠.