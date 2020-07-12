الرئيس التنفيذي لكوين بيز يدافع عن ترخيص منصة التحليلات للوكالات الحكومية

دافعت كوين بيز عن ترخيص برامج التحليلات الخاصة بها قائلة إذا كان الناس يريدون حقا الخصوصية، فإن العملات التي تركز للخصوصية كانت موجودة.

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حيث توجه براين أرمسترونع، الرئيس التنفيذي لشركة كوين بيز، إلى تويتر للتحدث عن كوين بيز "أناليتيكس" وممارسات الشركة في ترخيص المنصة، موضحًا سبب وجوب امتلاك بورصات العملات الرقمية نوعًا من برامج التحليلات للامتثال للوائح المصرفية.

حيث ذكر أرمسترونغ في تغريدته أن "البورصات التي تحافظ على العلاقات بالنظام المالي الحالي (أي القدرة على الربط بالحساب المصرفي والقيام بالتحويلات البنكية وما إلى ذلك حتى تتمكن من تحويل العملات الورقية إلى العملات المشفرة) تحتاج إلى اتباع قوانين مكافحة غسل الأموال، وغالبًا ما يتضمن ذلك استخدام برنامج تحليلات بلوكتشين لمراقبة المعاملات". "هناك الكثير الذي قد يكون أفضل فيما يتعلق بقوانين مكافحة غسل الأموال الحالية، ونحن لم ننشئها - ولكن هذه هي قواعد تشغيل بورصة عملات ورقية إلى مشفرة بطريقة قانونية".

وقد تعرضت البورصة لانتقادات على وسائل التواصل الاجتماعي خلال عطلة نهاية الأسبوع بعد أن قامت بترخيص برنامج تحليلات بلوكتشين إلى الخدمة السرية الأمريكية ووزارة الأمن الداخلي الأمريكية، حسبما ذكرت ذ بلوك لأول مرة. ولكن أرمسترونغ قد أوضح أن بناء منصة تحليلات مكلف، لذلك أرادوا استرداد التكاليف عن طريق بيعها. وأضاف أنه من المهم أن يكون لديك برنامج تحليلات خاصة كوسيلة لتشجيع المزيد من التفاعل بين العملات الورقية والعملات المشفرة.