عمالقة الشحن يجربون بلوكتشين لتحسين الكفاءة

تام شمس - الأحد 12 يوليو 2020 11:55 مساءً - أطلق ميناء روتردام في هولندا مشروع تجريبي قائم على بلوكتشين مع بعض شركات الشحن الرائدة في العالم لتحسين سلامة وكفاءة ملايين الحاويات التي يتم تفريغها في الميناء كل عام، وفقًا لبيان صادر من الميناء يوم يوليو ٩.

ويُقال إن تطبيق بلوكتشين الجديد الذي يُطلق عليه اسم "سيكيو كونتينر ريليس" سيحل محل رمز PIN التقليدي بإشارة رقمية. ووفقًا للمنفذ، يتطلب نظام رمز PIN الحالي معالجة يدوية تكون أكثر عرضة للخطأ والتأخير. كما يُقال إن الحل الرقمي الجديد أقل عرضة للاحتيال وسيجعل معالجة الحاويات أكثر كفاءة وأمانًا.

وستشترك شركات الشحن الكبرى مثل CMA-CGM وهاباغ للويد وMSC وون لاين وموانئ هوتشيسون إي سي تي روتردام وروتردام فروت وارف ومايلستون فريش وفي تي أو وبورتميد في شراكة مع مطور التطبيقات تي-ماينينغ في فترة تجريبية مدتها ثلاثة أشهر .

وأضاف إميل هوغستيدن، مدير التجارة بهيئة ميناء روتردام:

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"خلال هذا المشروع، سيستخدم المشاركون المختلفون تطبيق بلوكتشين الذي يمكّنهم من تنظيم إجراء الإصدار بشكل آمن وفعال يتبعه مختلف الأطراف في السلسلة."

ترميز رمز PIN التقليدي للشحن

خلال المشروع التجريبي، سيتم تقديم حقوق الاستلام لاستيراد الحاويات على أنها رمز رقمي قائم على بلوكتشين بدلًا من رمز PIN، حسبما يقول الميناء.

والتوكن هو نوع من عصا القيادة الرقمية التي تنتقل من طرف إلى آخر. وتعمل تقنية بلوكتشين على حماية التفويض الصادر عن شركة الشحن من السرقة أو النسخ على طول الطريق.

بعد ذلك، يمكن لمشغل المحطة أن يطمئن إلى أن الحاوية قد تم تحريرها إلى برنامج التشغيل الصحيح من خلال التوكن الفريد. ويكون التوكن أيضًا سريًا لذا فهو يحمي التفاصيل حول السلسلة ويمنع العلاقات التجارية من الكشف أثناء العملية.