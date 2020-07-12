منصة بلوكتشين تستهدف التغيير في صناعات الزراعة والصيد

تام شمس - الأحد 12 يوليو 2020 11:55 مساءً - أعلنت شركة ريليس، وهي منصة تجارة اجتماعية تعمل ببلوكتشين، يوم ١٢ يوليو أن منصتها جاهزة لتحويل صناعة الزراعة وصيد الأسماك.

حيث تتمتع صناعات الزراعة وصيد الأسماك بإمكانيات هائلة للتوسع على المستوى العالمي إذا أمكن حل مشاكل مثل الكفاءة اللوجستية وعدالة الأسعار. وبحسب ما ورد فقد طورت ريليس بنية التجارة الاجتماعية التي ستساعد في تحويل الخدمات اللوجستية العالمية للزراعة ومصايد الأسماك. وأوضحت أنه:

"سيتمكن البائعون من تحديد الأسعار الفورية للخضروات الطازجة والفواكه والأسماك والمحار وما إلى ذلك أثناء البيع لمشتري عام. ويمكن أن يعمل هذا على حل المخاوف الرئيسية في هذه الصناعة ويحسنها بشكل كبير - لصالح كل من المشترين والبائعين."

ووفقًا لريليس، تُعتبر عدم كفاءة اللوجستيات وسلسلة التوريد وعدم وجود اتصال فعال بين المشترين والبائعين من أبرز التحديات التي تواجهها التجارة الاجتماعية. وأكدت ريليس على أن منصة التجارة الاجتماعية هذه ستلغي دور الوسطاء في تعزيز نطاق الزراعة وصيد الأسماك في التجارة الإلكترونية.

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التجارة الاجتماعية واللامركزية

إن التجارة الاجتماعية هي مجموعة فرعية من التجارة الإلكترونية التي تتضمن وسائل التواصل الاجتماعي - وهي وسائل الإعلام عبر الإنترنت التي تدعم التفاعل الاجتماعي - ومساهمات المستخدمين للمساعدة في شراء المنتجات والخدمات وبيعها عبر الإنترنت. وتهدف ريليس إلى الجمع بين وسائل الإعلام الاجتماعية والتجارة الإلكترونية، لتوفير منصة قوية للتجارة الاجتماعية يتم توزيعها وتكون لامركزية في طبيعتها.

كما استخدم المشروع تقنيات متطورة مثل البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي لتطوير منصة تجارة اجتماعية قوية وآمنة وآمنة وشفافة.

كذلك سيسمح توكن "ريليس" للمالكين بالوصول إلى الميزات الموجودة على المنصة لشراء الخدمات والمهارات والمنتجات وغيرها.