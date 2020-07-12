مخترق يسرق ٣٣٦ عملة بيتكوين من بورصة العملات الرقمية كاشا

تام شمس - الأحد 12 يوليو 2020 02:55 صباحاً - أفادت بورصة كاشا للعملات المشفرة في المملكة المتحدة أن المتسللين أخذوا أكثر من ٣٣٦ بيتكوين. وقد أوقفت الشركة جميع المعاملات المتعلقة بالعملات المشفرة، ومع ذلك، فإن مستخدمي الواجهة الظاهرية لم يتأثروا بهذا الاختراق.

وفي موجز إعلامي تم مشاركته مع كوينتيليغراف، قال كومار غوراف، الرئيس التنفيذي لشركة كاشا أن إحدى محافظهم تعرضت للخطر وتم إرسال أكثر من ٣٣٦ بيتكوين إلى المخترقين. كما يُشتبه في أن المخترقين يأتون من شرق دلهي بالهند. وقد قامت الشركة بتقديم بلاغ عن حادثة جريمة إلكترونية إلى مكتب دلهي للجرائم مع رقم الإقرار ٢٠٨٠٧٢٠٠٠٣١٥٥٥ تحت فئة جرائم العملات المشفرة.

وتشتبه كاشا في أنه تم تثبيت برامج ضارة على الكمبيوتر المستخدم لإجراء تحويلات البورصة مثل عمليات سحب المستخدمين. وقد أخطر البرنامج الضار المخترقين عندما قام أحد الموظفين بتسجيل الدخول إلى الحساب في الساعة ١:٢٣ مساء يوم ١٠ يوليو وقام بتحويلات من المحفظة. وكانت كاشا تستخدم محفظة بلوكتشين.كوم لتخزين وإرسال بيتكوين. حيث قال كومار لكوينتيليغراف:

"ما زلنا نحقق في الأضرار التي سببتها الحادثة ونقوم بتعليق جميع عمليات السحب لمدة ٢٤ ساعة. لقد اتصلنا باجتماع مجلس الإدارة لتقرير إذا ما كانت الشركة ستتحمل جميع الخسائر أم لا.

ومع ذلك، فإن الشاغل الرئيسي لكاشا هو عدم السماح للمتسللين ببيع عملات بيتكوين في البورصات. ففي تغريدة، قدمت الشركة أيضًا عنوان بيتكوين (14RYUUaMW1shoxCav4znEh64xnTtL3a2Ek) للمخترق لتتبع حركة الأموال المسروقة. ومن خلال رؤية نمط المعاملات من العنوان الذي تم الإبلاغ عنه، توجد بعض الاحتمالية لاستخدام برنامج لمزج العملات لنقل الأموال وتقليل التتبع.

وقد ألقى كومار باللوم في زيادة حوادث الاختراق على البورصات التي تدعم التداول حيث يمكن لهؤلاء المتسللين إيداع الأموال. حيث قال:

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"يجب على جميع العاملين في مجال العملات المشفرة العمل بجد لتحقيق نفس المستوى من الأمان الذي يتمتع به الشخص العادي حاليًا عند التعامل مع حساب مصرفي. واعتبارًا من اليوم، فإن المتسللين واثقون جدًا من اختراق عناوين العملات المشفرة ونقلها من خلال البورصات التي تسهل مثل هذا الغسيل من خلال أنظمتهم. ويجب إغلاق مثل هذه البورصات واتهام مالكيها بجرائم تسهيل غسل الأموال".

وقد قامت وكالات التحقيق بما في ذلك إدارة إدارة الجرائم الإلكترونية التابعة لشرطة دلهي بالمشاركة بالفعل في القضية. أيضًا، تم إخطار جميع عمليات بورصات العملات المشفرة حول عنوان المخترقين لمنع أي عملات بيتكوين قادمة منه.

دعم سريع من البورصات الهندية:

قدمت جميع البورصات تقريبًا الدعم لكاشا في مراقبة العناوين والإبلاغ عن أي معاملات مشبوهة. حيث قال كومار:

"نحن سعداء لأن جميع البورصات الرئيسية في الهند مثل كوين دي سي إكس ووازيركس وبيتبنز وكذلك البورصات الدولية مثل باينانس قد أظهرت دعمها السريع. ونحن نود توجيه رسالة قوية إلى المتسللين مفادها أنه لا يمكنهم اختراق بيتكوين معتقدين أنهم قادرون على صرف الأموال".

وقد أخبر نيشال شيتي، المؤسس والرئيس التنفيذي لوازيركس، وهي بورصة هندية للعملات الرقمية، كوينتيليغراف بأننا "سنساعد كاشا بكل الطرق ونعمل أيضًا على وضع معايير أمنية معينة للبورصة". حيث قال: