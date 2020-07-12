شركة ناشئة تساعد في الحد من عمالة الأطفال في إفريقيا وتطمح للعمل مع شركة تسلا

تام شمس - الأحد 12 يوليو 2020 12:53 صباحاً - في الآونة الأخيرة، استثمرت أذرع الاستثمار للشركات العملاقة فولفو وتوتال في شركة سيركولور الناشئة لتتبع بلوكتشين التي تساعد على الحد من عمالة الأطفال في إفريقيا وتطمح للعمل مع تسلا وجنرال موتورز وفورد.

وقبل الاستثمار، كانت فولفو تختبر منصة سيركولور لأكثر من عام، حيث كانت الشركة الناشئة تساعد شركة السيارات على التحقق من أصول الكوبالت المستخدم في بطارياتها. والكوبالت، كما هو الحال مع العديد من المواد الخام الأخرى، لا يأتي دائمًا من مصدر أخلاقي. تقوم سيركولور أيضًا بتتبع أصول مادة خام مهمة أخرى لتصنيع السيارات، وهي الميكا التي تستخدم للعزل.

شراء الميكا من مدغشقر أو روسيا؟

ناقش دوج جونسون-بوينزجن، الرئيس التنفيذي لسيركولور، هذه المسائل مع كوينتليغراف قائلًا:

"إن مشكلة الميكا هي أنها مثل الكوبالت تمامًا، فقد حصلت على مجموعة كبيرة من الاتهامات حول مصادر مسؤولة مثل عمالة الأطفال، وهذه المرة في مدغشقر. وتأتي الميكا من مصادر مسؤولة من أماكن مثل روسيا، حيث نتتبعها. ومع ذلك، يمكن الحصول عليها أرخص بكثير من مدغشقر حيث يستخرجها الأطفال في ظروف عمل مروعة. ومن الواضح أن هذه مخاطر غير مقبولة لشركة تصنيع سيارات مسؤولة".

وسيساعد الاستثمار سيركولور على تحسين خوارزميات التعلم الآلي، حيث تحاول الشركة تدريبها حتى تتمكن من التمييز بين الأطفال والبالغين. بعد ذلك، ستتمكن من استخدام الصور الجوية لتحديد إذا ما كانت الشركة توظف أطفالًا في عمليات التعدين.

السيارات الكهربائية لديها بصمة كربونية أكبر

حالة استخدام مهمة أخرى لسيركولور هي تتبع البصمة الكربونية لتصنيع السيارات في جميع أنحاء سلسلة التوريد. ومن المفارقات، وفقًا لجونسون، أن البصمة الكربونية لشركات تصنيع السيارات الكهربائية أعلى بكثير من تلك التي تعمل بالوقود، وتمثل البطاريات أكثر من نصفها:

"بالطبع، البصمة الكربونية بين السيارة العادية والمركبة الكهربائية متساوية. لكن الغرض من محاولة تحديد الكربون هو تمكين الشركة المصنعة للسيارة من إشراك سلسلة التوريد بشكل أفضل من أجل الشراء بشكل مستدام إلى جانب السعر والجودة. وهذا هو السبب في أن البيان الصحفي الصادر عن فولفو يتحدث أيضًا عن ثاني أكسيد الكربون، لأنه يبدأ بسلسلة حفظ المواد." Advertisements

التحيز ضد شبكات بلوكتشين العامة

بعد إنشاء النموذج الأولي لحلها على إيثريوم (ETH)، تحولت سيركيولور إلى هايبرليدجر فابريك. ويشرح جونسون أنه، جزئيًا على الأقل، تم إجراء التبديل بسبب التحيز الموجود في عالم الشركات ضد شبكات بلوكتشين العامة:

"إن السبب الذي دفعنا إلى استخدام بلوكشين الخاص القائم على الأذونات كان جزئيًا بسبب التحيز من قبل عملائنا المستهدفين الذين لم يعتادوا على الشفافية في سلاسل التوريد، والذين لديهم حساسيات تجارية للنظر في علاقتهم مع عملائهم. كما أن العديد من العملاء المحتملين الذين كنا نتحدث إليهم بالتأكيد قبل عامين ونصف أو نحو ذلك، لم يروا كيف يمكن تكوين بلوكتشين عامة بطريقة تحافظ على سريتهم التجارية".

وهو يعترف بإمكانية إعادة بناء العديد من حلول الجيل الأول في السنوات القليلة المقبلة على شبكات بلوكتشين العامة. كما يعتقد جونسون أن التشغيل المتبادل هو المفتاح، حتى أثناء استخدام شبكات بلوكتشين ذات الأذونات، وذلك لأنه لن يسود حل واحد في جميع أنحاء صناعة السيارات.

التوسع إلى تسلا وفورد وجنرال موتورز

عندما سُئل عما إذا كانت سيركولور لديها خطط لتوسيع عملائها إلى تسلا أو فورد أو جنرال موتورز، أجاب جونسون:

الجواب المختصر لكل ذلك هو نعم. لذا فإن شركات تصنيع السيارات المذكورة ستشتري بطاريات من نوع مصنعي البطاريات الذين نعمل معهم. ونحن على وشك البدء في الإعداد لشركات تصنيع البطاريات الأخرى. كما أن لدينا عدد من مصانع البطاريات الذين اتصلوا بنا لأنهم يعرفون عن العمل الذي نقوم به".

ونظرًا لأن العالم أصبح أكثر إدراكًا للمعضلات الأخلاقية التي ينطوي عليها التصنيع، فقد أصبحت شركة تسلا أكثر مصنعي السيارات قيمة في العالم.