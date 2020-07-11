رئيس التسويق في أوكي كوين: تأثير الزخم حول دوجكوين على تيك توك ينتهي

تام شمس - السبت 11 يوليو 2020 11:53 مساءً - انخفض سعر دوجكوين (DOGE) بشكل ملحوظ بعد أن قام هواة وسائل التواصل الاجتماعي بالترويج للأصل لأيام على تيك توك في محاولة لإرسال الأصل إلى ١ دولار. وتُظهر المبادرة علامات الختام وفقًا لرئيس التسويق في أوكي كوين، حيدر رفيق.

حيث قال رفيق لكوينتيليغراف يوم ١٠ يوليو "إن تأثير دوجكوين/تيك توك يرجع حقًا إلى حيوية منصة تيك توك، أكثر من مجال العملات المشفرة، لأنها تزدهر من خلق تحديات سريعة الانتشار - وهي فئة يناسبها تحدي دوجكوين".

وأضاف:

"تميل تحديات تيك توك إلى أن تأتي وتذهب في دورات قصيرة جدًا، وبالنظر إلى انخفاض السعر بنسبة ٢٠٪ خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، فمن المحتمل أن تكون المبادرة قد أنهت مسيرتها بالفعل."

مستخدمو التيك توك يزيدون الوعي بدوجكوين ويرفعون سعرها

شهدت حركة سريعة الانتشار على منصة التواصل الاجتماعي تيك توك قيام أشخاص بشراء دوجكوين بينما يحثون مشاهديهم على فعل الشيء نفسه.

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والهدف من هذا الجهد - إرسال سعر دوجكوين إلى دولار واحد - هو إنجاز ضخم بالنظر إلى أن سعرها لم يرتفع فوق بنس واحد خلال التحدي، وفقًا لبيانات أسعار كوينتيليغراف. ولكن خلال حركة تيك توك، تمكنت دوجكوين من مضاعفة السعر قبل أن تنخفض مرة أخرى خلال اليومين الماضيين.

هبوط الزخم حول دوجكوين

بخلاف انخفاض سعر دوجكوين الأخير، تشير المقاييس الأخرى أيضًا إلى انتهاء الزخم. حيث قال رفيق: "تظهر مؤشرات غوغل أيضًا أن عمليات البحث عن دوجكوين قد عادت إلى مستوى أكثر طبيعية من لحظة الانتشار السريع يوم الأربعاء [٨ يوليو]".

وأضاف: "نحن في سوق العملات المشفرة يجب أن نكون حذرين من هذه اللحظات سريعة الانتشار لأنها تنتقص من هدفنا على المدى الطويل المتمثل في إنشاء نظام مالي عالمي منصف".

شهدت دوجكوين أيضًا الإدراج في بيتفينكس عندما كانت العملة في دائرة الضوء، مما يحتمل أن يمثل على الأقل شكلًا من أشكال التأثير طويل المدى الناشئ عن الحركة.