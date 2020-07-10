الوثائق المسربة تشير إلى ارتباط المدير التنفيذي السابق لوايركارد بعمليات الحكومة الروسية السرية

تام شمس - الجمعة 10 يوليو 2020 11:52 مساءً - ربما يكون رئيس العمليات السابق لويركارد، يان مارساليك، والذي تمت مقاضاته مؤخرًا، على صلة بخدمات الاستخبارات الروسية حيث يُزعم أنه كان يحمل وثائق سرية حول استخدام سلاح كيميائي روسي في المملكة المتحدة.

ووفقًا لصحيفة فاينانشال تايمز، تفاخر المدير التنفيذي السابق لشركة وايركارد بعلاقاته مع أجهزة المخابرات في محاولة لزيادة الاندماج مع تجار لندن.

وتحتوي المستندات التي تم استردادها على بيانات محددة حول صيغة أكثر غازات الأعصاب فتكًا في العالم، والمعروفة باسم نوفيتشوك. وقد تم استخدام السلاح الكيميائي في تسميم الجاسوس الروسي السابق، سيرجي سكريبال، وابنته جوليا في ٤ مارس ٢٠١٨.

ألمانيا تتربص لمرساليك

لا يعتقد الخبراء العسكريون من المملكة المتحدة أن الوثائق المسربة جاءت من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، أو الدول الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في أوروبا الغربية. كما أنهم لا يعتقدون أنها قدمت من الولايات المتحدة، بسبب انتشارها المحدود الذي يقتصر على الدول الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

وتحاول السلطات الألمانية الآن معرفة مكان مارساليك. تنحى المدير التنفيذي السابق عن وايركارد في يونيو بعد أن اكتشفت السلطات نقصًا قدره ٢,١ مليار دولار في دفاتر الشركة.

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وقد اعتقلت شرطة ميونيخ الرئيس التنفيذي السابق لشركة وايركارد، ماركوس براون، يوم ٢٣ يونيو بعد اتهامه بتحريف أرصدة الشركة.

وأفادت صحيفة فاينانشال تايمز أيضًا أن مدير العمليات السابق في وايركارد دخل الفلبين عبر مانيلا في يونيو قبل السفر إلى الصين من سيبو، وفقًا لسجلات الهجرة الفلبينية.

لكن وزير العدل الفلبيني ميناردو جيفارا قال: