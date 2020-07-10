الرئيس التنفيذي لباينانس يعرض أول استخدام لبطاقة باينانس

تام شمس - الجمعة 10 يوليو 2020 11:52 مساءً - عرض الرئيس التنفيذي لباينانس للتو أول استخدام لبطاقة باينانس، وهي بطاقة خصم للعملات المشفرة تم الإعلان عنها لأول مرة بواسطة باينانس في أبريل ٢٠٢٠.

وفي تغريدة يوم ١٠ يوليو، كشف الرئيس التنفيذي لشركة باينانس تشانغ بينغ تشاو أنه يشارك في الاختبار التجريبي لبطاقة باينانس، والذي يتضمن المعاملات التي تتضمن التوكن الأصلي لباينانس، BNB.

وقد أشار سي زي في التغريدة إلى أن الاختبار التجريبي يحتوي على "جميع المعاملات الحقيقية" بما في ذلك متجر الصوتيات من أمازون، أوديبل، وبديل أوبر، غراب، ومنصة التجارة الإلكترونية الرئيسية لازدا.

وقال سي زي أيضًا إن مدفوعات BNB اكتملت مباشرة من حساب باينانس الخاص به، بينما قبل التجار الدفع بالعملات الورقية. وأضاف الرئيس التنفيذي لباينانس: "أعتقد أن بطاقة باينانس - يمكنني في النهاية الانتقال من ٩٩٪ إلى ١٠٠٪ من العملات الرقمية".

يتم تشغيل بطاقة الخصم المشفرة من باينانس رسميًا الآن بواسطة سوايب

إلى جانب معاملات غراب وأمازون، تتضمن قائمة معاملات بطاقة باينانس من سي زي أيضًا معاملة من سوايب، وهي شركة مقرها الفلبين تعمل في مجال توفير بطاقات الخصم من العملات المشفرة إلى الورقية والتي تم الاستحواذ عليها رسميًا بواسطة باينانس يوم ٦ يوليو. وبعد وقت قصير من نشر تغريدة سي زي، أعادت سوايب المشاركة وإضافة التعليق القصير، "مدعوم من سوايب".

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المصدر: سوايب واليت على تويتر

تؤكد آخر الأخبار التوقعات بأن تطبيق باينانس كارد سينفذ تقنية سوايب. وعند الإعلان عن خطط باينانس كارد في أبريل، يبدو أن باينانس لم تخطط أصلًا لتكامل سوايب. ولكن بعد أن استحوذت باينانس على سوايب يوم ٦ يوليو، أخبر رئيس العمليات في سوايب "جون كينيث" كوينتيليغراف أن الشركتين "ستعملان بشكل وثيق معًا لإطلاق بطاقات الخصم المشفرة في مختلف مناطق العالم."

تعمل باينانس على دفع المزيد من الاعتماد إلىتوكناتها بما في ذلك BNB كل يوم. وبالأمس، أضافت شركة بيتورنت من ترون عملة باينانس المستقرة لمدعومة بالدولار الأمريكي، BUSD، كخيار دفع. كما ورد أنه قد تم دعم BNB بالفعل على المنصة للمدفوعات.