تام شمس - الجمعة 10 يوليو 2020 01:03 مساءً - منذ 19 ساعة
تفيد المصادر استعداد كوين بيز لإجراء الاكتتاب العام الأولي
بحسب ما ورد تستعد كوين بيز، إنك لإدراج أسهمها في سوق الأسهم الأمريكية، حيث قد يأتي الاكتتاب العام الأولي هذا العام وفقًا لتقارير رويترز.
ووفقًا لمصادر رويترز، فإن الاستعدادات لإدراج أسهم الشركة قيد الإعداد لكنها ما زالت بحاجة إلى الضوء الأخضر من هيئة الأوراق المالية والبورصات. وإذا نجحت، فستكون هذه المرة الأولى التي يتم فيها إدراج بورصة للعملات المشفرة في الأسواق التقليدية، حيث قامت بعض شركات التعدين بإجراء أو الاستعداد لطرح اكتتاب عام أولي، مع قيام كنعان بذلك في أواخر العام الماضي.
تم تقدير قيمة كوين بيز بأكثر من ٨ مليار دولارات في جولتها الخاصة الأخيرة. وفي وقتٍ سابق من اليوم، أفاد كوينتيليغراف أنه تم تعيين رئيس مستشار قانوني جديد في الشركة لإدارة العلاقات مع المنظمين الماليين، ربما استعدادًا للاكتتاب العام.
كانت هذه تفاصيل خبر كوين بيز تستعد للاكتتاب العام في وقتٍ لاحق من عام ٢٠٢٠ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوين تليجراف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.