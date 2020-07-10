كوين بيز تستعد للاكتتاب العام في وقتٍ لاحق من عام ٢٠٢٠

بحسب ما ورد تستعد كوين بيز، إنك لإدراج أسهمها في سوق الأسهم الأمريكية، حيث قد يأتي الاكتتاب العام الأولي هذا العام وفقًا لتقارير رويترز.

ووفقًا لمصادر رويترز، فإن الاستعدادات لإدراج أسهم الشركة قيد الإعداد لكنها ما زالت بحاجة إلى الضوء الأخضر من هيئة الأوراق المالية والبورصات. وإذا نجحت، فستكون هذه المرة الأولى التي يتم فيها إدراج بورصة للعملات المشفرة في الأسواق التقليدية، حيث قامت بعض شركات التعدين بإجراء أو الاستعداد لطرح اكتتاب عام أولي، مع قيام كنعان بذلك في أواخر العام الماضي.

تم تقدير قيمة كوين بيز بأكثر من ٨ مليار دولارات في جولتها الخاصة الأخيرة. وفي وقتٍ سابق من اليوم، أفاد كوينتيليغراف أنه تم تعيين رئيس مستشار قانوني جديد في الشركة لإدارة العلاقات مع المنظمين الماليين، ربما استعدادًا للاكتتاب العام.