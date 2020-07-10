مؤسسة كاردانو تحذر من بعض الأنشطة المشبوهة

تام شمس - الجمعة 10 يوليو 2020 01:03 مساءً - حذرت مؤسسة كاردانو، وهي المنظمة وراء العملة المشفرة الكبيرة كاردانو (ADA) - من أن شركة مشبوهة تحاول جني الاستثمارات من خلال الزعم بأن لديها صلة بالمؤسسة.

ففي ٩ يوليو، ذكرت المؤسسة أن شخصًا يدعي أنه يتبع أو تم التعاقد معه من قبل بورصة العملات المشفرة الكاريبية BTCNEXT يصرح بأنه يعرف أعضاء أساسيين في مؤسسة كاردانو معرفةً شخصية كوسيلة لطمأنة الناس أن الاستثمارات ستكون آمنة.

ومن غير الواضح إذا ما كان المدعو مرتبطو بالفعل ببورصة BTCNEXT بأي شكل من الأشكال.

Advertisements

وبغض النظر، فإن مؤسسة كاردانو تقول بوضوح إنه ليس لديها روابط مع البورصة الكاريبية:

"لا ترتبط مؤسسة كاردانو ولا أي من شركائها في النظام البيئي بأي شكل من الأشكال ببورصة BTCNEXT، وهم أيضًا ليسوا شركاءنا من أي نوع."

مؤسسة كاردانو تحذر مجتمعها

كذلك نصحت مؤسسة كاردانو المجتمع "بالحذر من أي ادعاءات مشبوهة وإجراء العناية الواجبة". كما حثت الأفراد على الامتناع عن إرسال أي بيانات إلى أطراف ثالثة تدعي الشراكة مع فريقها أو كيانات أخرى في نظامها البيئي، قائلة: "لن نطلب منكم مطلقًا إرسال الأموال (الأصول) الخاصة بكم إلينا."