المجلس الاستشاري للشريعة في الهيئة التنظيمية الماليزية يسمح بتداول الأصول الرقمية

تام شمس - الجمعة 10 يوليو 2020 01:03 مساءً - أعلن المجلس الاستشاري للشريعة في هيئة الأوراق المالية الماليزية في إعلان تاريخي أن تداول الأصول الرقمية مسموح به.

والهيئة الاستشارية الشرعية الشرعية الماليزية هي السلطة التي تشرف على تطبيق القوانين الإسلامية في عمل المؤسسات المالية الإسلامية.

وقد أعلن رئيس لجنة الأوراق المالية داتوك سيد زيد البار خلال مؤتمر إنفست ماليزيا ٢٠٢٠ عبر الإنترنت يوم ٧ يوليو، قائلًا:

"لقد قرر المجلس الاستشاري للشريعة الإسلامية أنه من حيث المبدأ، يجوز الاستثمار والتداول في العملات والتوكنات الرقمية في بورصات الأصول الرقمية المسجلة."

سبيلٌ للأمام قدمًا لمجال العملات المشفرة الماليزي

قال كيلفن تشواه، مؤسس سينيجي، وهي أول بورصة للأصول الرقمية في ماليزيا تحصل على الموافقة من قبل هيئة مراقبة الأوراق المالية الماليزية، لكوينتيليغراف أن الإعلان يحمل أهمية بالغة لأن أكثر من ٦٠٪ من الماليزيين هم من المسلمين.

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وأضاف تشواه أن "ماليزيا تهدف في الوقت نفسه إلى أن تكون مركزًا للتمويل الإسلامي والتكنولوجيا المالية. ويكشف هذا الإعلان العديد من الغموض الذي لا يزال مرتبطًا بالأصول الرقمية".

وفي شرح آخر لموقف المجلس الاستشاري للشرعية فيما يتعلق بالأصول الرقمية، قال إنه "يجوز حاليًا تداول جميع الأصول الرقمية الخاضعة للرقابة في حين أن هناك العديد من الأنشطة غير المتوافقة التي ستظل غير مسموح بها".

حيث أوضح تشواه أنه بينما ينتظر المجتمع الإسلامي الماليزي قرارًا متوافقًا مع الشريعة الإسلامية لتداول الأصول الرقمية، يمكن لشركات مثل سينيجي الآن استكشاف الخدمات المحتملة التي قد ترحب بالمزيد من المسلمين في مجال الأصول الرقمية.

"تنتظر الصناعة عن الإرشادات الكاملة للهيئة بشأن إصدار توكنات الأصول الرقمية. كما نعتقد أن المنظمين قد يبحثون عن إنشاء سوق منظم لمشتقات الأصول الرقمية في المستقبل على المدى المتوسط."