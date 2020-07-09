عملات رقمية مشفرة قوية يجب أن تكون في محفظتك

ربما تعرف ذلك ، ولكني سأذكرك على أي حال، سوق العملات الرقمية المشفرة بالكامل يتبع عملة البيتكوين. وبالتالي ، إذا ارتفع سعر Bitcoin فسوف يرتفع سوق العملات المشفرة بالكامل. ومع ذلك ، لن تشهد جميع العملات المشفرة ارتفاع أسعارها بنفس الطريقة. يكمن التحدي في التنبؤ بالعملات المشفرة الموعودة بزيادة أسعارها الأكثر جاذبية لهذا العالم و الأعوام المقبلة. وفي ما يلي ، نحاول أن نقدم لكم عملات رقمية مشفرة قوية لن تندم أبدا على شرائها و الاستثمار فيها.

عملات رقمية مشفرة قوية لا تتردد في الاستثمار فيها

عملة بيتكوين BTC

الأصل يبقى أصل. أول عملة مشفرة أوصيكم بشرائها و الاستثمار فيها هي ببساطة عملة البيتكوين. لأن البيتكوين هو محرك سوق العملات، و يجب أن لا تفارق محفظتك، لأن سعر أصل البتكوين يدفع كل العملات الأخرى الى النزول أو الصعود.

يقول البعض أن عملة البيتكوين عفا عليها الزمن من الناحية التكنولوجية، لكن العكس صحيح، كلما صعب الوصول الى عملة البيتكوين، و كلما تعقدت التكنولوجيا الكاملة ورائها، كلما زادت قيمتها وارتفع سعرها، لهذا لا يمكننا التحدث عن تكنولوجيا العملات المشفرة بدون التحدث عن البيتكوين. فإذا كنت ترغب في تحقيق ربح من العملات المشفرة من الآن فصاعدا ، يجب عليك شراء عملة البيتكوين.

العملة الأساسية لمتصفح Brave عملة BAT

شهرًا بعد شهر ، يستمر نجاح BAT بلا هوادة. المشروع الذي أنشأه Brendan Eich ، مبتكر لغة برمجة JavaScript ، حتى أن المتصفح Brave قد تجاوز حتى الان 12 مليون مستخدم نشط شهريًا.

يزداد اعتماد عملة BAT من طرف الناشرين ويمكن استخدام BAT لمكافأة ناشري المحتوى على أنظمة أساسية مثل YouTube أو Twitter أو Twitch أو Reddit. يتم التحقق من أكثر من 300000 محرر حاليًا بواسطة Basic Attention Token.

من الواضح أن عملة BAT هي العملة المشفرة الواعدة في المستقبل. وهي تعالج مشكلة حقيقية ، وهي إنشاء نموذج إعلان مبتكر يأخذ في الاعتبار خصوصية المستخدمين.

عملة منصة Enjin المعروفة ب ENJ

تقنية البلوكشين Blockchain هي ثورة ستؤثر على العديد من القطاعات في السنوات القادمة. ومع ذلك ، ستتأثر بعض القطاعات قبل غيرها.

اعتاد المهووسين بالألعاب الإلكترونية على قضاء الكثير من الوقت عبر الإنترنت عندما يلعبون، (PUBG) كمثال. في معظم الألعاب التي يلعبونها ، اعتادوا على شراء عناصر افتراضية من أي نوع. تبدو فكرة ترميز صناعة الالعاب طبيعية بالنسبة لهم. بالإضافة إلى ذلك ، فهم فضوليون بطبيعتهم ، مما سيشجعهم على اختبار مشاريع العملة المشفرة التي تعد جزءًا من عالم لعبتهم.

وبالتالي ، فإن العملات المشفرة التي تستهدف صناعة الألعاب لديها إمكانات كبيرة لأنها في سوق سريعة النمو تمثل بالفعل أكثر من 150 مليار دولار من الإيرادات في عام 2019 في جميع أنحاء العالم ويمكن أن تتجاوز 180 مليار دولار بحلول عام 2021 ، وفقًا لبعض الدراسات.

من خلال منصتها ، تعتبر Enjin ببساطة العملة المشفرة الرائدة في الألعاب التي تعتمد تقنية البلوكشين Blockchain. منصة Enjin هو أكبر مجتمع للألعاب عبر الإنترنت. وقعت Enjin العديد من الشراكات الهامة لتعزيز موقفها.

وقعت Enjin اتفاقية شراكة مع Samsung ، وهي الشركة المصنعة الرائدة للهواتف الذكية في العالم. تهدف هذه الشراكة إلى توزيع محفظة Enjin Coin مباشرة على الهواتف الذكية الحالية و المستقبلية.

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في أوائل ديسمبر 2019 ، أعلنت شركة Microsoft ، التي تعد بلا شك واحدة من أكبر شركات التكنولوجيا في العالم ، عن توقيع شراكة مع Enjin لنظام الجوائز الرقمية الجديد Azure Heroes.

عملة بينانس BNB

عملة Binance هي العملة المشفرة لمنصة التداول Binance. تم إنشاؤها لتسهيل التداول على منصة Binance ، حقق BNB نجاحًا كبيرًا في عام 2018 كواحد من أكثر العملات المشفرة كفاءة. أكد عام 2019 هذا الاتجاه أيضا، فإن BNB الآن تعد هي ببساطة أكثر العملات الرقمية نجاحًا في العام.

في الواقع ، تعد Binance من أهم الأيقونات في عالم العملات المشفرة. المنصة هي واحدة من أكبر المنصات في العالم من حيث أحجام التداول. سجلت Binance أكثر من 500 مليون دولار في الأرباح السنوية في العام الماضي.

هذا يكفي لمواصلة تعزيز عملة Binance Coin المشفرة ، والتي لا تزال تعد بأن تكون واحدة من أكثر العملات أداءً في عام السنوات المقبلة.

عملة الإيتريوم ETH

تعد Ethereum بالفعل الأساس المتين في سوق العملات المشفرة. خلف عملة البيتكوين التي لا يمكن المساس بها ، فإن Ethereum هي العملة المشفرة الأكثر شيوعًا بين عامة الناس. Ethereum هي الشركة الرائدة في الجيل الثاني من Blockchain ، التي تقدم عقودًا ذكية و التطبيقات الامركزية DApps.

لا يعرف الكثير من الناس هذا ، ولكن لدى Ethereum عدد أكبر من المستخدمين على أكثر من Bitcoin.

في الواقع ، تعتمد العديد من العملات الرقمية الأكثر رأسمالية على بلوكشين Ethereum للعمل. هذا هو الحال بشكل خاص مع عملة BAT أو Enjin ، الذي ذكرته في هذه المقالة. هذا هو الحال أيضًا بالنسبة لمعظم العملات المشفرة في قطاع التمويل اللامركزي DeFi ، برئاسة Maker.

أخيرًا ، بدأ Vitalik Buterin وفريق تطوير Ethereum العمل الطويل لترحيل شبكة Ethereum إلى Ethereum 2.0 ، والتي يجب أن تمكن المنصة من التحرك نحو منصة تكنولوجية مستدامة لمستقبلها.

كل تلك العملات موجودة على منصة بينانس، يمكن شرائها الان، و إليكم شرح كامل لمنصة بينانس Binance : شرح منصة Binance ل تداول العملات الرقمية المشفرة بأمان

في الأخير

يجب اغتنام فرص مثيرة للاهتمام. اللعبة بأكملها هي شراء العملات المشفرة المناسبة لتعزيز فرصك في الربح. من خلال الاستثمار في عملة Bitcoin و العملات الرقمية الأخرى ، فإنك ستستثمر في عملات مشفرة بأساسيات قوية وقواعد من المستخدمين القوية. الأمر متروك لك لاختيار حصة كل من هذه العملات المشفرة داخل محفظتك.