فولفو تستثمر في شركة بلوكتشين ناشئة لتتبع الكوبالت في بطارياتها

في ٨ يوليو، أعلن صندوق فولفو كارز تك عن استثماره في شركة ناشئة لتتبع بلوكتشين، سيركولور.

وقد استخدمت فولفو سابقًا حل التتبع من سيركولور لتتبع الكوبالت في بطارياتها. يحدث الكثير من تعدين الكوبالت في إفريقيا في ظل ظروف مشكوك فيها وينطوي على عمالة من الأطفال. وفي العصر الذي أصبح فيه المزيد من المستهلكين مهتمين بكيفية إنتاج المنتجات التي يشترونها، فإن القدرة على التحقق من سلسلة التوريد بأكملها قد توفر ميزة تنافسية أو حتى تصبح ضرورة.

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وقد تخطط شركة فولفو أيضًا لاستخدام حل سيركولور لتتبع انبعاثات الكربون. ووفقًا لمدير المشتريات في فولفو، مارتينا بوتشهاوزر، ستساهم الشراكة في تحقيق استدامة أكبر:

"نحن ملتزمون بسلسلة توريد أخلاقية لموادنا الخام وشراكتنا مع سيركولور كانت مفيدة في هذا الصدد. من خلال دعم تطوير سيركولور المستمر، يمكننا توسيع استخدام تقنية بلوكتشين في عملياتنا والمساهمة في عمل أكثر استدامة".

وقد انضم إلى فولفو ثلاثة مستثمرين آخرين في هذه الجولة: سيستم آي كيو وتوتال كربون نوتراليتي فنتشرز وبلاي آند بلغ.