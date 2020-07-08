السلطات الفنزويلية تصادر أكثر من ٣٠٠ آلة تعدين بيتكوين

تام شمس - الأربعاء 8 يوليو 2020 08:54 مساءً - منذ ساعة
صادرت السلطات الفنزويلية ٣١٥ منصة لتعدين بيتكوين
صادرت قوات الحرس الوطني البوليفاري في بويرتو أورداز بفنزويلا، ٣١٥ آلة تعدين بيتكوين (BTC) تم تصنيعها بواسطة بيتماين. وقد قيل لأصحاب منصات التعدين أنهم لا يملكون التصاريح اللازمة لامتلاك وتشغيل الآلات. كما لم يتم السماح لهم بنقل الآلات خلال الحجر الصحي بسبب كوفيد-١٩.
ووفقًا للتشريعات الحالية، يجب على المواطنين الفنزويليين المهتمين بإجراء أنشطة التعدين المتعلقة بالعملات المشفرة الحصول على التصاريح المناسبة من مكتب حكومي يسمى هيئة الرقابة الوطنية على العملات المشفرة. ويواجه المالكون الذين يفشلون في الحصول على هذه التصاريح خطر تغريمهم ومصادرة معداتهم.
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