شركة صناعة الصلب الصينية تسوي صفقة بقيمة ١٦ مليون دولار لخام الحديد على بلوكتشين

تام شمس - الأربعاء 8 يوليو 2020 06:53 مساءً - في أول مرة على الإطلاق، قالت شركة نانجينغ الصينية للحديد والصلب إنها أكملت صفقة لخام الحديد على بلوكتشين.

حيث حصلت شركة الصلب على شحنة بقيمة ١٦,٨٧ مليون دولار لمكونات صناعة الصلب من المشروع المشترك بين مجموعة التعدين متعددة الجنسيات ريو تينتو وهانكوك بروسبكتينغ غروب وشملت الشحنة ١٧٠٠٠٠ طن من برادة وكتل خام الحديد الأسترالية.

وبحسب رويترز، فإن الصفقة المقومة بالدولار كانت مدعومة من قبل بنك دي بي إس ومقره سنغافورة ومنصة التمويل التجاري كونتور.

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ويمثل هذا تسوية تجارية أخرى قائمة على بلوكتشين من قبل ثاني أكبر مجموعة تعدين في العالم ريو تينتو. ففي مايو، قامت شركة تشاينا باوو للصلب أيضًا بإغلاق صفقة شراء باليوان مع عملاق التعدين.

رقمنة تجارة المعادن

تشتهر تقنية بلوكتشين على نطاق واسع لقدرتها على رقمنة التمويل التجاري وتقليل الأعمال الورقية اليدوية. حيث قال نائب رئيس المبيعات والتسويق في ريو تينتو، سيمون فاري، إن رغبتهم في إجراء صفقات غير ورقية على بلوكتشين هو جزء من خطة الشركة طويلة المدى لتبني بلوكتشين. ومع هذا فإنها تهدف إلى تقريب صناعة التعدين من التجارة الرقمية عبر الحدود في المستقبل.

حيث قال الرئيس التنفيذي لشركة كونتور، كارل ويغنر، إنهم يرون اهتمامًا متزايدًا من المطاحن وعمال المناجم بتكنولوجيا بلوكتشين. وأضاف أن استخدام هذه التكنولوجيا جعل عمليات مثل إصدار خطابات الاعتماد أسرع بنسبة ٩٠٪.