عملاقة التوصيل "ديدي" تنضم إلى مشروع اليوان الرقمي في الصين

تام شمس - الأربعاء 8 يوليو 2020 12:54 مساءً - انضمت العملاقة الصينية ديدي تشوكسينج إلى مشروع اليوان الرقمي، وهي عملة رقمية للبنك المركزي طورها بنك الصين الشعبي.

وفقًا لإعلان قامت ديدي بشاركته مع كوينتيليغراف في وقتٍ سابق اليوم، دخلت الشركة في "شراكة استراتيجية" مع معهد أبحاث العملات الرقمية التابع لبنك الصين الشعبي.

وبحسب ما ورد ستعمل ديدي ومركز أبحاث بنك الصين الشعبي لتقديم حل DC/EP لشبكة النقل واسعة النطاق السابقة، والتي تشير إليها ديدي أيضًا على أنها "أكبر منصة نقل عند الطلب في العالم". وفي نص ما جاء بالبيان:

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"في إطار استراتيجية DCEP الشاملة والجدول الزمني للتشغيل، سيقوم فريق عمل DCEP التابع لديدي بتصميم وتنفيذ مشاريع DCEP التجريبية وفقًا لمعايير السلامة والأمن والحوكمة الصارمة".

كما تدعي ديدي، المعروف باسم أوبر الصين، أن لديها ٥٥٠ مليون مستخدم في جميع أنحاء آسيا وأمريكا اللاتينية وأستراليا. وتشمل خدماتها بشكل أساسي وسائل النقل العام وتوصيل الطعام، في حين أن أحدث خطط الشركة التي تم الإبلاغ عنها هي إنشاء شركة فرعية مستقلة للمركبات وإطلاق أكثر من مليون سيارة ذاتية القيادة بحلول عام ٢٠٣٠.

تبلغ قيمة شركة ديدي ٥٦ مليار دولار، وهي ثاني أكبر شركة ناشئة في العالم من حيث القيمة، وفقًا لبيانات من سي بي إنسايتس. والشركة مدعومة من قبل أيل وتنسنت وعلي بابا وغيرها.