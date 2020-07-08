لجنة تداول العقود الآجلة تنتظر هيئة الأوراق المالية والبورصات للسماح بتداول العقود الآجلة لمزيد من الأصول الرقمية، حسبما يقول رئيس اللجنة

تام شمس - الأربعاء 8 يوليو 2020 09:54 صباحاً - في مقابلة يوم ٧ يوليو مع سلفه جيم نيوسوم، قام الرئيس الحالي للجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) هيث تاربرت بوضع قائمة من المخاوف التي تقف بين العملات المشفرة والأرض الموعودة التي طال انتظارها من الوضوح التنظيمي.

تنظيم الأوراق المالية واختصاص لجنة تداول السلع الآجلة

كان تاربرت حريصًا على تحديد الفرق بين عمل لجنة تداول السلع الآجلة وشقيقتها التنظيمية الكبرى، هيئة الأوراق المالية والبورصات.

حيث أوضح تاربرت أن تحديد إذا ما كان أحد الأصول الرقمية عبارة عن ضمان هو "المسؤولية الوحيدة لهيئة الأوراق المالية والبورصات". "إذا تم تحدي أنه ليس أوراقًا مالية، فيمكننا البدء في أخذه تحت مسؤوليتنا".

وتابع قائلًا:

"بمجرد أن تبدأ في رؤية المزيد من الوضوح حول إذا ما كان شيء ما هو أوراق مالية أم لا، ستبدأ في رؤية المزيد من العقود الآجلة المدرجة في الأصول الرقمية." Advertisements

وفي الوقت الحالي، يتم تصنيف كل من بيتكوين وإيثريوم كسلع في الولايات المتحدة، وهذا هو السبب في أن العقود الآجلة لكليهما متاحة بشكل قانوني في البلاد - في حالة إيثريوم، منذ شهر مايو فقط. كما أعرب تاربرت عن اهتمامه بتوسيع هذه القائمة اليوم وفي الماضي، ولكن هذا لا يزال سؤالًا مفتوحًا.

مكانة الولايات المتحدة في تنظيم العملات المشفرة على المستوى العالمي

في حين أشار تاربرت إلى أنه "من المهم أن تقود الولايات المتحدة مجال التكنولوجيا وخاصة تقنية بلوكتشين"، إلا أنه لم يكن راضيًا عن الأطر الحالية للبلاد. وردًا على سؤال من نيوسوم حول إذا ما كانت الولايات المتحدة تقود العالم في التنظيم، قال تاربرت:

"لا أعتقد أنه يمكنني القول أننا قادة من الناحية التنظيمية. ولكن أعتقد أننا قادة من الناحية التكنولوجية".

ومع ذلك، أكد تاربرت أن الأصول الرقمية هي منطقة صعبة بشكل خاص لكتابة القوانين لأنها تعبر الحدود بسهولة: "يهتم المنظمون والمحافظون بالحدود ولكن التكنولوجيا لا تفعل ذلك. لذا حتى يصل هذا المجال إلى أقصى إمكاناته، فإننا بحاجة إلى تعاون دولي".