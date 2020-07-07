شرح منصة Binance ل تداول العملات الرقمية المشفرة بأمان

منصة Binance ل تداول العملات الرقمية المشفرة عبر Binance هو ما سنشرحه اليوم في شرح مبسط ل منصة Binance هذه الأخيرة هي منصة و خدمة تبادل الأصول الرقمية. إنها في الأساس منصة عبر الإنترنت تسمح للأشخاص بشراء العملات الرقمية المشفرة باستخدام البيتكوين، والعملات الاخرى ك USDT و ايضا يمكن شراء و بيع العملات المشفرة ب البطاقات البنكية ك Mastercard و Visa .

شرح مبسط كامل ل تداول العملات الرقمية المشفرة على Binance سيساعدك تعلم كيفية التداول على Binance و إعطاء القدرة على التداول بشكل أساسي بأي عملة رقمية في السوق . والأفضل من ذلك كله ، على عكس بعض منصات التبادل الأخرى ، تقدم Binance عددًا مذهلًا حقًا من العملات المشفرة لكي تتمكن من شرائها وبيعها ، لذا فمن المحتمل جدًا أن تجد العملات التي تبحث عنها على منصة Binance.

تداول العملات الرقمية المشفرة على Binance

أين تقع منصة Binance ؟

يوجد مقر شركة Binance في الصين ، وبسبب هذا الموقع تدعم المنصة لغات متعددة . لقد استحوذت شركة Binance Exchange على الكثير من الاستثمارات . حصلت Binance على أكثر من 10 مليون دولار في تمويل استثمارات مختلف مجموعات رأس المال الاستثماري الصيني . Binance ، في وقت كتابة هذا التقرير ، واحدة من أكبر منصات التبادلات و التداول في العالم ، وهذه ميزة كبيرة .

لماذا تعتبر منصة Binance الأفضل لتداول العملات الرقمية المشفرة

هناك الكثير من منصات تداول العملات الرقمية المشفرة ، Bittrex ، Bitfinex ، Kraken ، و Poloniex تعتبر ابرزها – لكنها تتميز بمجموعة من الإيجابيات والسلبيات ، و لكن تبقى منصات التداول و بيع و شراء العملات المشفرة الاولى عالميا، هي منصة Binance.

تعتبر Binance Exchange واحدة من التبادلات القليلة التي لا تزال تسمح بإضافة أعضاء جدد .

ايجابيات منصة Binance

سمعة قوية

أهم شيء يجب أخده بعين الإعتبار عند اختيار منصة تداول العملات الرقمية المشفرة هو سمعتها . تتميز Binance بسهولة الاستخدام و الامان . يتمتع فريق Binance بسجل حافل في كل من العملات الرقمية المشفرة و التمويل بشكل عام . أنا شخصياً ، لم تكن لدي أي مشاكل مع Binance حتى الآن و عندما قمت بطلب الدعم وجدت أن الفريق كان فائق السرعة ومفيداً .

جيد للمبتدئين والمحترفين

واجهة سهلة الاستخدام للمبتدئين ، ومتقدمة بما يكفي للمحترفين .

الوصول إلى مئات العملات الرقمية المشفرة

السبب الرئيسي الذي جعلني أبدأ التداول بشكل حصري على Binance هو النطاق الهائل من العملات المتاحة. لا تقدم العديد من البورصات أكثر من 20 عملة أو أكثر ، فيما تقدم Binance المئات. و تركز Binance على إدراج العملات البديلة الجديدة قبل التبادلات الأخرى في كثير من الأحيان أرخص ، حيث تعد Binance مكان شراء العملات الرقمية المشفرة الارخص على الإنترنت .

رسوم منخفضة على المعاملات و السحب

واحدة من أكبر مزايا Binance هي رسوم المعاملات الرخيصة جدا . وبما أن شركة Binance في مرحلة بدء التشغيل ، فإن الرسوم هي بالفعل من بين أقل الأسعار تكلفة . لا تتقاضى Binance أي شيء عن الإيداعات الجديدة للقطع النقدية على المنصة و تقتطع 0.1٪ فقط من قيمة الصفقات . بضيغة اخری ، إذا كنت تستخدم البيتكوين الخاص بك لشراء 100 دولار من Ethereum ، فإن Binance سيقتطع منك 10 سنتات.

قادرة على معالجة 1.4 مليون معاملة في الثانية

منصة Binance سريعة للغاية . لقد واجهت بعض المشكلات الحقيقية مع تأخر بعض التبادلات التجارية ، خاصة علي Poloniex ، وأحيانًا كان هذا التأخير يكلفني أموالًا طائلة . لم تحدث هذه المشكلة على Binance .

تتوفر منصة Binance علی العديد من اللغات

جيد إذا كنت ثنائي اللغة !

هل منصة Binance آمنة ؟

إذا كنت تتساءل عما إذا كانت “Binance آمنة؟” – لا تخف! فقط تأكد من اتباع قواعد تداول التشفير الآمن و ستكون على ما يرام.

كما سترى في الدليل ، فإن Binance هي واحدة من أكثر منصات تداول العملات الرقمية المشفرة أمانا وأفضلها ، إذا كنت جديدا على التشفير ، Binance هي حقا أكثر منصة يمكن الوصول إليها مع بعض أبسط و أسهل الرسوم البيانية قراءة .

كيفية انشاء حساب على Binance

ملاحظة – أوصيك بشدة بإجراء ذلك على حاسوبك المكتبي أو الكمبيوتر المحمول ، وليس على هاتفك الجوال .

كما ذكرنا ، واحدة من أفضل ميزات Binance هي مدى سهولة الاستخدام .

سيوضح لك هذا الدليل خطوة بخطوة كيفية إعداد حساب مع Binance ، بحيث يمكنك بدء التداول بعملتك المفضلة على الفور …

الخطوة الأولى – اذهب إلى Binance

انقر هنا للوصول إلى صفحة تسجيل الدخول علی Binance .

يجب أن تبدو الصفحة هكذا .

* نصيحة المحترفين * – بما أنك الآن في عالم التشفير ، فمن الأفضل دائمًا مراقبة مواقع الويب الآمنة . إن أخطر جزء في مجال التشفير هو الوقوع ضحية موقع ويب مزيف وإرسال شيفرتك إلى محفظة المحتالين – إذا فعلت ذلك ، فلا يمكنك استعادتها . من خلال ضمان موقع ويب “آمن” ، يمكنك التأكد من أنك تحمي نفسك.

في الزاوية العلوية اليمنى ، انقر فوق “تسجيل” او “Register” .

يجب أن يتم نقلك إلى هذه الصفحة.

يتطلب رمز Binance السري حرفا واحدا كبير . أوصي باستخدام كلمة مرور غير واضحة مع الكثير من الحروف والأرقام

املأ معلوماتك . يجب أن تتكون كلمة المرور التي تقوم بإنشائها من 8 أحرف على الأقل بحرف واحد كبير.

* نصيحة المحترفين * – من فضلك ، لا تستخدم اسم الحيوانات الأليفة الخاص بك او تاريخ ميلادك ككلمة مرورك . أنشئ كلمة مرور جديدة ، مملوءة بأحرف وأرقام و رموز . تساعد هذه الخطوات الصغيرة على ضمان بقاء حسابك وكلمة و عملاتك الرقمية المشفرة الجميلة دافئة وآمنة .

بعد النقر على “تسجيل” ، ستظهر لك لعبة لغز سريعة للتحقق . و هو نظام مصمم للسلامة و لضمان أنك إنسان وليس برنامج قرصنة .

حرك شريط التمرير فوق قطعة اللغز !

نحن في طريقنا ! تحقق الآن من بريدك الإلكتروني …



يضمن التحقق من Binance أن معاملاتك آمنة …

انقر على “التحقق من البريد الإلكتروني” او “Verify Email” . الذي سوف يأخذك إلى هنا …

اضغط على “تسجيل الدخول” او “Login” …

يضمن لك https أنك لن تتعرض للاختراق

ثم….

ثم…

مهم للغاية !

من فضلك ، قم بتمكين 2FA . هذه هي القاعدة رقم واحد من القواعد الذهبية للتجارة التشفير بأمان. لإعداد 2FA ، انقر على زر “Google Auth” على الجانب الأيسر . هذه خطوة حاسمة من عملية تحقق Binance .

الخطوة الثانية – تمكين Google 2FA

مرة أخرى سنمكِّن مصادقة Google الرائعة “Two Factor Authentication” .

هذه أداة رائعة تمكّن Binance من التأكد من أنك لا تتعرض للقرصنة

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قم أولاً ، بتنزيل تطبيق “Google Authenticator” من متجر Android Play Store أو iPhone App Store .

بمجرد تنزيل التطبيق ، افتحه. ثم ، عد إلى Binance .

هذا جزء مهم جدا . هناك شيئين يجب مراعاتهما.

الباركود “barcode” الخاص بك

مفتاحك السري

الباركود “barcode” – هذا ما سيؤدي إلى مزامنة حساب Binance الخاص بك مع Google 2FA الخاص بك. بمجرد تنزيل التطبيق ، ستقوم “بمسح الباركود”. سيؤدي ذلك إلى مزامنة حساب Binance الخاص بك مع حساب Google الخاص بك لمنحك طريقة تسمح لـ Binance بمعرفة هويتك عند قيامك بالتداول . إنه سهل الاستخدام للغاية.

المفتاح السري – أنصحك باخد المفتاح وحفظه في ثلاثة أماكن . قم بكتابتها وتخزينها في كتاب أو مجلة ، و دفنها في بريدك الإلكتروني ، والتقط صورة و اقفلها خلف تطبيق امان الصور (أحب استخدام Keep Safe – لانه مجاني وآمن). هذا يضمن أن لديك وسائل متعددة للوصول إلى هذا المفتاح المهم. في حالة حجب حسابك ، أو فقد هاتفك ، فهذه هي الطريقة الوحيدة للوصول إلى حسابك في Binance.

الآن يمكنك تسجيل الدخول بأمان إلى حساب Binance الخاص بك

باستخدام 2FA ، سيعطيك تطبيق Google رمزًا ينتهي كل تسعين ثانية.

عندما يُطلب منك ذلك ، ما عليك سوى فتح التطبيق ، وتطبيق الرمز المكون من 6 أرقام الذي قدمته Google لهذه اللحظة في الوقت المناسب . جد آمنة ،و سهلة جدا .

عند هذه النقطة لدينا حساب آمن على Binance ونحن على استعداد للتداول في أي عملة رقمية مشفرة نريدها ! دعونا نتعمق في كيفية استخدام Binance …

كيفية إيداع الأموال في حساب Binance الخاص بك

تذكر ، Binance هي منصة تداول فقط ، و لتتمكن من التداول بعملاتك الرقمية المشفرة على Binance ، يجب أن يكون لديك بيتكوين في حسابك.

بمجرد أن تملك البيتكوين ، فإن إرساله إلى حساب Binance الخاص بك سهل كشرب الماء . في الصفحة الرئيسية لـ Binance ، ما عليك سوى الانتقال إلى أعلى الزاوية اليمنى .

إن تعلم كيفية استخدام Binance أمر سهل ، وهذا هو السبب في أنها واحدة من منصات التداول المفضلة.

هذا هو جمال تبادل العملات على Binance . إنها سهلة الاستخدام ، وقدرتها على العمل بجميع العملات الرقمية المشفرة . مهما كانت العملة المرادفة التي ترغب في تحويلها إلى حسابك ، يمكنك القيام بذلك بسهولة.

في هذا المثال ، نستخدم البيتكوين . يمكنك التمرير للأسفل للعثور على العملة المرادفة من اختيارك …

سيظهر لك بعد ذلك عنوان إيداع البيتكوين ! للتوضيح ، هذا مثل رقم التوجيه المصرفي الخاص بك لـ Binance. ببساطة عن طريق استخدام هذا العنوان ، يمكنك الآن استلام (“إيداع”) أو إرسال (“سحب”) أي عملة رقمية مشفرة تدعمها Binance (والتي هي أساسًا جميعها).

ايضا يمكنك شراء البيتكوين عبر بطاقات فيزا او ماستر كارد، كيف ذلك عبر شرح : شراء بيتكوين عبر Binance ب MasterCard او Visa

كيفية التداول على منصة Binance

قم بالبحث الخاص بك قبل تحديد العملات التي ترغب في الاستثمار فيها . أوصيك بالنظر إلى Coinmarketcap للحصول على تفاصيل العملات المختلفة المتوفرة وللتحقق من التطورات الأخيرة والأخبار و حركة السعر للعملات التي تهمك.

والآن ، فلنلق نظرة على كيفية التنقل في الموقع ، والأهم من ذلك ، كيفية التداول على Binance .

واجهة Binance واضحة إلى حد ما . لبدء التداول ، تحتاج إلى الانتقال إلى أعلى اليسار والنقر على “تبادل” او “Exchange”…

… وانقر على علامة “أساسي” “Basic” . الذي سوف يأخذك إلى هنا .

لا تخف أبدًا – إنها أبسط بكثير مما تبدو عليه ، أتفهم أن هذه المخططات قد تبدو كشيء معقد للغاية ، ولكن بمجرد أن تحصل على فكرة ، ستدرك أن برنامج Binance سهل الاستخدام للغاية ، وأن المخططات سهلة القراءة .

دعنا نركز انتباهنا على الجزءين الأكثر أهمية من الشاشة …

عليك أولاً تحديد العملات التي تريد التداول بها . عادة بالنسبة لمبتدئ ، سيعني هذا أنك تأخذ البيتكوين الذي قمت بإيداعه حديثا ، وتنويع محفظة التشفير الخاصة بك عن طريق الاستثمار في عملات رقمية مشفرة جديدة (أنت شخص ذكي!).

دعنا نفترض أنك تريد أن تأخذ بعضًا من هذا البيتكوين وأن تشتري العملات رقمية مشفرة الأفضل أداءً لعام 2017 – Ripple . اكتب XRP في المربع أسفل “المفضلة” “favorites” في الزاوية العلوية اليسرى .

لدي رصيد بيتكوين بقيمة 0.01238370 BTC . لنرى ما سيحدث عندما أتعامل مع الخيارات المختلفة في واجهة Binance .

تقدم Binance طريقة سريعة وسهلة للتداول ، من خلال النقر على 25 ٪ ، 50 ٪ ، 75 ٪ أو 100 ٪.

على سبيل المثال ، لنفترض أننا في (Ripple (XRP ونريد استخدام كل البيتكوين الخاص بي لشراء أكبر قدر ممكن من Ripple . انقر فوق 100%.

هذا يعني أنه في وقت الكتابة ، يمكنني استخدام 0.01225392 BTC من هذا الحساب لشراء 84 Ripple كحد أقصى. دعنا نرى ما يحدث عندما لا أريد سوى نسبة 25٪ …

اعتبارا من كتابة هذا ، 25 ٪ من 0.01225392 BTC يعطيني 21 Ripple . بكل بساطة !

رسوم صرف علی Binance

كما ذكرت من قبل ، فإن رسوم صرف صرف Binance معقولة جداً ، ولا تتقاضى Binance سوى 0.1٪ على قيمة التداولات ، أقل من العديد من منصات التبادل المشهورة الأخرى . يمكنك إيداع العملات في Binance مجانًا ، ويمكنك حتى خفض رسوم التداول إلى النصف إذا كنت تدفع بواسطة عملة Binance الخاصة جدًا – The Binance coin .

خلاصة الدليل

تعتبر Binance واحدة من أكثر منصات التداول شيوعًا و أمانًا ، و الأسهل استخدامًا وأكثرها سهولة للوصول اليها ، في الوقت الحالي ، إنها المنصة المفضلة لتداول العملات رقمية مشفرة .

Binance جديدة نسبيا و لكنها تستعد لتصبح أكبر خدمة تبادل أصول رقمية متاحة في السوق . والأهم من ذلك ، من المرجح أن يحد Binance في النهاية من عدد المستخدمين الذين يشتركون فيه ، مثل الكثير من البورصات الأخرى ، لذا أوصيك بفتح حساب Binance اليوم حتى إذا لم تستخدمه في أي وقت قريب – عندها على الأقل لديك الخيار .

تجارة العملات رقمية مشفرة هي طريقة رائعة للغاية للاستثمار في مستقبلك ، فقط تأكد من اتباع القواعد الذهبية لتداول العملات الرقمية المشفرة …

استخدم 2FA دائما !

قم بالمخاطرة بالأموال التي يمكنك تحمل خسارتها.

كن صبوراً ، وتمسك بثبات و لا تصب بالذعر عند الانخفاضات.

كلما قمت بمزيد من الأبحاث ، كلما زادت الأموال التي ستجنيها .