أضخم صندوق تقاعد في العالم يفقد ما يعادل القيمة السوقية الكاملة لبيتكوين في ثلاثة أشهر فقط

تام شمس - الاثنين 6 يوليو 2020 11:54 مساءً - خسر أكبر صندوق للمعاشات التقاعدية في العالم ١٦٤,٧ مليار دولار في الربع الأول من عام ٢٠٢٠. وهذا يعادل القيمة السوقية الكاملة لبيتكوين (BTC).

لم تكن بيتكوين أفضل حالًا

انخفضت قيمة صندوق استثمار المعاشات التقاعدية الحكومي الياباني (GPIF) بنحو ١١٪ إلى ١٥٠,٦٣ تريليون ين أو ١,٤ تريليون دولار. وكان هذا هو أكبر انخفاض فصلي للصندوق منذ عام ٢٠٠٨.

داو جونز وبيتكوين. المصدر: ياهو فاينانس.

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لم يكن صندوق GPIF وحده الذي أظهر أداءً ضعيفًا، حيث نشرت مؤشرات الأسهم الرئيسية مثل داو جونز أرقامًا سلبية. ومن المثير للاهتمام أن أداء بيتكوين كان متطابقًا تقريبًا، حيث انخفض سعرها من ١ يناير إلى ٣١ مارس بنفس النسبة تقريبًا بنحو ١١٪.

وبالتالي، هذه ليست حالة يكون فيها مؤيدو بيتكوين قادرين على الدفاع عن الادعاء المتصور بأن بيتكوين هي ملاذ آمن. ومن ناحية أخرى، لو أن صندوق GPIF استثمر ٠,١٪ فقط من أصوله الموجودة تحت الإدارة أو ١,٥ مليار دولار في بيتكوين، في بداية الربع الأول، لكان هذا قد أنشأ ضغط شراء شديدًا في السوق. والنتيجة المحتملة - ارتفاع هائل في بيتكوين وعوائد إيجابية لجزء العملات المشفرة من محفظة صندوق التقاعد.

التعرض لبيتكوين بكميات صغيرة يمكن أن يكون مفيدًا

ومع ذلك، كان هذا السيناريو بعيد الاحتمال. حيث إن صناديق المعاشات التقاعدية تعتبر بطبيعة الحال من بين أكثر المستثمرين تحفظًا. وكان شراء بيتكوين بقيمة ١,٥ مليار دولار - حوالي ٢٠٨٠٠٠ عملة بيتكوين - في فترة زمنية قصيرة ليعتبر مهمة مستحيلة تقريبًا.

ويمتلك صندوق غرايسكيل GBTC حاليًا ٣٨٦٦٥٩ بيتكوين.