المحاكم الصينية تستخدم بلوكتشين للختم الإلكتروني للممتلكات

تام شمس - الاثنين 6 يوليو 2020 11:54 مساءً - قامت عدة محاكم في الصين بتطبيق تقنية بلوكتشين كوسيلة لتأمين الممتلكات بختم إلكتروني.

وبحسبما ورد نشر المكتب التنفيذي لمحكمة الشعب في منطقة هايديان في بكين ختمًا إلكترونيًا يستند إلى بلوكتشين لتأمين الممتلكات في منطقة تشاويانغ.

نظام الختم الإلكتروني يطبق بلوكتشين لحماية الملكية

أفادت وكالة الأنباء المحلية "غلوبال تايمز" يوم ٥ يوليو أنّ المحاكم قادرة على مراقبة الممتلكات بأمان في الوقت الفعلي بمساعدة المراقبة بالفيديو من خلال تطبيق نظام الختم الإلكتروني الذي يعمل ببلوكتشين.

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وعلى وجه التحديد، إذا تم التلاعب بالممتلكات أو تعرضها للتلف، يقوم نظام بلوكتشين تلقائيًا بتشغيل وضع المراقبة ويرسل إشعارات التحذير المتنقلة إلى المدعين وموظفي إنفاذ القانون. وبحسب التقرير، فإن النظام قادر أيضًا على عمل صورة للجاني وإرسالها إلى المنصة ذات الصلة.

وعلى ما يبدو فإن الغرض من استخدام تقنية بلوكتشين هو الحفاظ على جميع البيانات المسجلة بدون أي تعديل من قبل الأطراف المعنية. كما يمكن لموظفي إنفاذ القانون استخدام المنصة لإجراء استعلامات حول معلومات الملكية للتحقق من تاريخ العمليات على الممتلكات المختومة.

استخدام الختم الإلكتروني القائم على بلوكتشين من قبل محكمة بكين لأول مرة

حسبما ذكر في الأصل من قبل موقع Chinacourt.org المحلي المرتبط بالمحكمة، فإن هذا التطور يمثل المرة الأولى التي تستخدم فيها محكمة في بكين ختمًا إلكترونيًا للممتلكات. ومع ذلك، فإن العديد من المحاكم الأخرى في مقاطعة جيانغسو بشرق الصين ومقاطعة هونان بجنوب الصين ومقاطعة جيانغشي بشرق الصين قد أعلنت أيضًا عن استخدام الأختام الإلكترونية القائمة على بلوكتشين مؤخرًا.