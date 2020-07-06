شركة بلوكتشين "بلوزيل" تكتشف خطأً حرجًا في خوارزمية إجماع كوزموس

تام شمس - الاثنين 6 يوليو 2020 09:54 مساءً - اكتشفت شبكة البيانات اللامركزية بلوزيل (BLZ) خطأً في خوارزمية إجماع تيندرمينت التي يستخدمها بروتوكول كوزموس (ATOM).

ووفقًا لإعلان بلوزيل الذي تمت مشاركته مع كوينتيليغراف يوم ٦ يوليو، اكتشفت الشركة خطأً في تيندرمينت خلال مسابقة للمصدقين. حيث شهدت المنافسة، التي تضمنت ٢٢٠ مشاركًا يحافظون على شبكة اختبار تستند إلى تيندرمينت، توقف بلوكتشين تمامًا بسبب الخطأ في مرحلةٍ ما.

تم تصحيح الخطأ بالفعل

لم يتمكن المصادقون المشاركون في المسابقة من استئناف أنشطتهم حتى بعد إعادة تشغيل بلوكتشين. وقد أرسلت بلوزيل تقريرًا عن الخطأ واسع النطاق إلى كوزموس بعد وقوع الحادث في يونيو، وتم حل المشكلة يوم ٢ يوليو. حيث قال كبير مسؤولي التكنولوجيا في الشركة والمؤسس المشارك، نيراج موراكا:

Advertisements

"على الرغم من أن كشف فريقنا عن الخطأ هدد بعرقلة مسابقتنا للتحقق من الصحة، فقد ثبت أنه تمرين قيم لجميع الأطراف المعنية. [...] حيث أصبحت المنافسة التي تهدف إلى تحفيز المُصدقين على المشاركة في الإجماع فجأة مكافأة لاكتشاف الأخطاء، حيث يجتمع الأشخاص لتشخيص المشكلة وحلها".

كما أوضح الرئيس التنفيذي لشركة بلوزيل بافل باينز أنه - في حين أن بلوزيل ليست من سلاسل كوزموس الجانبية - فقد تم بناء الشبكة المعنية باستخدام مجموعة تطوير برامج كوزموس وبالتالي تستخدم تيندرمينت. علاوة على ذلك، ذكر أنه بمجرد إطلاق بروتوكول كوزموس للتواصل عبر شبكات بلوكتشين القادم، فستستخدمه بلوزيل أيضًا للاتصال بسلاسل أخرى.

أطلقت بلوزيل شبكتها الرئيسية في أبريل. وتدعي الشركة أن هذه الشبكة تجمع بين بعض ميزات الحوسبة المتطورة مع تقنية السجلات الموزعة. وتنقسم بلوكشين بلوزيل إلى أسراب يمكن إنشاؤها أيضًا بناءً على موقعها الجغرافي، مما يتيح وقت استجابة أقل.