انخفض سعر البيتكوين Bitcoin بشكل حاد بعد أن واجه رفضًا قويًا بالقرب من 9200 دولار مقابل الدولار الأمريكي. لا يزال BTC يحتفظ بدعم 9000 دولار ، والتي يوجد أدناه خطر انخفاض مستمر.

شكل Ethereum قاعدة دعم قوية فوق مستوى 224 دولارًا مقابل الدولار الأمريكي. ارتفع ETH أكثر من 3% وكسر مستويات المقاومة الرئيسية 230 و 232 دولارًا.

تحليل أسعار Bitcoin و Ethereum لهذا اليوم

انخفض سعر البيتكوين بشكل حاد إلى أقل من 9000 دولار ، لكنه تعافى بسرعة من 8914 دولارًا.

يواجه السعر الآن مقاومة رئيسية بالقرب من 9100 دولار والمتوسط المتحرك البسيط لكل 100 ساعة.

يوجد خط اتجاه هبوطي حاسم يتكوّن مع المقاومة بالقرب من 9،120 دولارًا على الرسم البياني للساعة لزوج BTC / USD.

يمكن للزوج أن يرتفع فوق 9،100 دولار أو قد يبدأ في انخفاض آخر دون 9000 دولار.

يكتسب Ethereum زخمًا صعوديًا فوق المحور 230 دولارًا والمتوسط المتحرك البسيط لكل 100 ساعة.

ارتفع السعر أكثر من 3% حتى أنه اختبر مستوى المقاومة 235 دولارًا.

كان هناك اختراق فوق خط الاتجاه الهبوطي الرئيسي مع وجود مقاومة بالقرب من 230 دولارًا على الرسم البياني لكل ساعة من ETH / USD.

يظهر على الزوج إشارات إيجابية ويبدو أنه قد يستمر في الارتفاع نحو 240 و 250 دولار.

بيتكوين Bitcoin عند نقطة تحول مهمة و سعر 9000 دولار يحمل المفتاح

من الاسبوع السابق كنا نناقش حدوث انخفاض حاد في البيتكوين إذا فشل في تصفية 9200 دولار مقابل الدولار الأمريكي. بقي BTC في منطقة هبوطية وانخفض بشكل ملحوظ دون مستويات 9100 دولار و 9000 دولار.

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انخفض السعر حتى دون مستوى 8950 دولار وتم تداوله إلى قاع أسبوعي جديد عند 8914 دولار. ومع ذلك ، لم يكن هناك إغلاق يومي أقل من 9000 دولار وتعافي السعر بشكل حاد. ارتفع فوق مستوى 9000 دولار ، بالإضافة إلى أنه تجاوز مستوى تصحيح فيب بنسبة 50% من الانخفاض الأخير من ارتفاع 9194 دولار إلى 8914 دولار.

يواجه BTC حاليًا مقاومة رئيسية بالقرب من 9100 دولار والمتوسط المتحرك البسيط لكل 100 ساعة. يوجد أيضًا خط اتجاه هبوطي حاسم يتشكل مع المقاومة بالقرب من 9120 دولارًا على الرسم البياني لكل ساعة لزوج BTC / USD.

يتزامن خط الاتجاه مع مستوى تصحيح فيبوناتشي بنسبة 76.4% للانخفاض الأخير من ارتفاع 9194 دولار إلى انخفاض 8914 دولار. لذلك ، فإن كسر ناجح فوق مقاومة 9100 دولار و 9120 دولارًا ضروريًا لزيادة جديدة.

تقع المقاومة الفورية التالية بالقرب من 9180 دولارًا ، والتي فوقها من المرجح أن يهدف الثيران إلى تحرك صعودي مستمر نحو منطقة المقاومة عند 9500 دولار في الجلسات القادمة.

Ethereum يحطم العقبة الحاسمة ويمكن أن يرتفع إلى 250 دولارًا

في الأيام القليلة الماضية ، شكل سعر Ethereum قاعدة دعم قوية فوق 224 دولارًا مقابل الدولار الأمريكي. بدأ سعر ETH في زيادة جديدة وتجاوز بضع حواجز مهمة بالقرب من 228 و 230 دولارًا.

اكتسب المضاربون على الارتفاع قوة ، مما أدى إلى ارتفاع مطرد فوق مقاومة 230 دولارًا ، المتوسط المتحرك البسيط لكل 100 ساعة. الأهم من ذلك ، كان هناك كسر فوق خط الاتجاه الهبوطي الرئيسي مع وجود مقاومة بالقرب من 230 دولارًا على الرسم البياني لكل ساعة من ETH / USD.

حتى أن الزوج صعد فوق مقاومة 232 دولارًا واختبر منطقة 235 دولارًا. يقوم حاليًا بالتصحيح هبوطيًا و يتداول بالقرب من مستوى تصحيح فيب 23.6% من الحركة الصعودية الأخيرة من قاع التأرجح 223 دولارًا إلى قمة 235 دولارًا.

على الجانب السلبي ، يوجد الدعم الرئيسي الأول بالقرب من مستوى 230 دولارًا وخط الاتجاه. وهو قريب من مستوى تصحيح فيب 50% للحركة الصعودية الأخيرة من قاع التأرجح 223 دولارًا إلى ارتفاع 235 دولارًا.

بمجرد اكتمال موجة التصحيح الحالية ، هناك فرص لزيادة أخرى فوق منطقة المقاومة عند 235 دولار. في الحالة المذكورة ، قد يستمر سعر الأثير في الارتفاع نحو مستويات المقاومة 245 و 250 دولارًا في الجلسات القادمة.

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