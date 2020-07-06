دليل شامل عن منصة Bityard لبدأ التداول المبسط بالرافعة المالية

منصة Bityard هي بورصة العملات المشفرة و الاصول الرقمية، جاءت بتداولات جديدة لعالم التشفير، مقرها سنغافورة و تحاول تقديم تجربة تداول ذات رافعة مالية فريدة وغير معقدة. يمكن تداول عبر منصة Bityard ما يصل الى إلى 8 عملات مشفرة مختلفة مع رافعة مالية تصل إلى 100x. منصة Bityard يحاولون إيجاد توازن فريد بين تقديم أدوات مالية معقدة من خلال واجهة مستخدم مبسطة وبديهية و الكل يستطيع التداول من خلالها بكل امان.

كل شيئ عن منصة Bityard

هل يمكن الوثوق ب منصة Bityard

منصة Bityard هي بورصة تأسست في عام 2019 ومقرها الرئيسي سنغافورة. وهي مسجلة باسم Bityard Blockchain Foundation Limited ولها مقر في أكبر مبنى عام في سنغافورة يسمى Paya Lebar Square، و يمكن الوصول اليه عبر الموقع الرسمي : https://payalebarsquare.sg .

المنتجات الرئيسية التي تقدمها بورصة و منصة Bityard هي أدوات التداول بالرافعة المالية على العديد من العملات المشفرة المختلفة. والمفاضل الرئيسي ل منصة Bityard هو مستويات الدخول المنخفضة وكذلك عروض العقود الفريدة الخاصة بهم. منصة Bityard يحاولون أن يكونوا أكثر بساطة من أمثال BitMEX أو Prime XBT.

وهي أيضًا واحدة من عدد قليل من بورصات العملات المشفرة ذات الرفع المالي التي لديها تراخيص تنظيمية. وتشمل هذه التراخيص في الولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا وإستونيا وسنغافورة.

يمكنك رؤية التراخيص الكاملة على موقعهم الإلكتروني. هذه اللوائح مهمة لأنها تظهر أن Bityard لديها السلطة للعمل في هذه المناطق كشركة خدمات مالية. لذا ، يمكنك التأكد من أنها لن تهرب بأموالك.

منذ إطلاق منصة Bityard العام الماضي ، قامت بتوسيع عروضها لتشمل أكثر من 150 دولة حول العالم. المنصة مترجمة إلى 8 لغات مختلفة من أجل تلبية قاعدة العملاء جول العالم. دون وجود أي حضر لأي منطقة في العالم حيث يمكن لأي شخص في العالم إنشاء حساب عبر منصة Bityard وبدء التداول على الفور.

أمن العملات المشفرة

نظرًا لأنك ترسل عملة مشفرة إلى المنصة عبر خوادم مركزية ، ستحتاج إلى التأكد من أنها تحمي عملاتك من أي تهديد خارجي. هذا هو السبب في أن Bityard تستخدم محافظ متعددة مخزنة في وضع عدم الاتصال و التي تسمى المحافظ الباردة، بحيث لا يمكن تحول أي عملة بدون تلك المحافظ الباردة.

ربما يكون “التخزين البارد” هو أفضل طريقة لحماية الأموال من المخترق لأنه لا يمكن الوصول إليه عبر الإنترنت. تحتفظ Bityard بأغلبية الأموال في التخزين البارد مع جزء صغير فقط من المحافظ الساخنة التي تستخدم لدفع السحوبات وأخذ الودائع.

عندما يتعلق الأمر بمخاطر السوق ، فإن Bityard ليست مثل البورصات الأخرى ذات الرافعة المالية حيث أنها لا تمتلك صندوق تأمين. بدلاً من ذلك ، لديهم أدوات لتدقيق المخاطر وإدارة المخاطر في الوقت الحقيقي والتي تراقب أوضاع السوق والعرض.

أمان المنصة من جانب المستخدم

في كثير من الأحيان ، المستخدم هو خط الأمان الأول و هو المسؤول الاول عن حسابه. هذا هو السبب في أنه من الرائع أن نرى أن Bityard قد وفرت أدوات لحماية حسابك من اختراق المخترق.

أول خطوات الحماية هي الحماية الثنائية. إذا قمت بربط هاتفك ، فسوف تتلقى رسالة نصية عند تسجيل الدخول للتحقق من تسجيل الدخول. وهذا يعني أنه حتى إذا كان المخترق لديه كلمة مرورك ، فلا يمكنه تسجيل الدخول.

مستوى آخر من الأمان هو الإعدادات الثنائية من أجل قبول عمليات السحب. و هذه طبقة أخرى إضافية من الحماية ويمكن أن تمنع أي نوع من عمليات السحب غير المصرح بها من حسابك. ولكن لاحظ أنه يجب أن يكون رقم التعريف الشخصي مختلفًا عن كلمة المرور.

أصول و أدوات منصة Bityard

عندما يتعلق الأمر بالأدوات المتداولة في Bityard ، فهذه ليست العقود الآجلة. إنها عقود رافعة مالية تعمل إلى حد كبير مثل العقود مقابل الفروقات CFD.

على هذا النحو ، لا توجد عروض و طلبات في Bityard كما في منصات التداول الاخرى. عندما تتداول فأنت تقوم بوضع تداول مقنن. و فائدة هذا هو أنك لن تحصل على أي انزلاق في الطلب على تداولاتك.

عندما تتداول مع Bityard ، فأنت تفعل ذلك على الهامش. هذا يعني أن الهامش الذي تقوم بطلبه هو جزء صغير من مبلغ التداول الكامل ويتضمن ضمناً مركز رفع. في Bityard ، تصل الرافعة المالية إلى 100x.

وهذا ينقلنا إلى نقطة مهمة على الرغم من: لا تحتاج إلى استخدام الرافعة المالية 100x. في الواقع ، قد يكون هذا محفوفًا بالمخاطر. يمكنك دائمًا البدء بمستويات أقل مثل الرافعة المالية ما بين 5x و 10x.

عندما يتعلق الأمر بتغطية الأصول ، فلديك اختيار واسع جدًا للتداول في Bityard. فالمنصة توفر التداول في Bitcoin Cash و Bitcoin و DASH و EOS و Ethereum Classic و Ethereum و LINK و Litecoin و Tron & XRP. هذا واسع جدًا وهو أكثر من التبادلات الأخرى مثيلتها.

منصة Bityard تستخدم مؤشر K-Line

نظرًا لأن Bityard ليس لديها دفاتر طلبات خاصة بها ، فسيتعين عليها سحب بيانات تسعير Bitcoin الخارجية. من أجل التأكد من أن ذلك تم بطريقة شفافة ، المنصة ستسخدم مؤشر K-Line، الذي يسحب البيانات من 3 بورصات تشفير رئيسية وهي منصة Binance ينسبة 30% و منصة OKEx بنسية 40٪ و منصة Huobi بنسية 30٪ لعرض أسعار العملات الرقمية بأكثر دقة وذلك من أجل التأكد من أن الأسعار التي يراها التجار في Bityard عادلة وشفافة قدر الإمكان.

بعد أن قمنا بوصف المهم عن منصة Bityard، لننتقل الى كيفية العمل على منصة Bityard و بدأ التداول الان، مع الحصول على 250 USDT هدية من المنصة.

التسجيل في منصة Bityard

إذا قررت أنك ترغب في تجربة Bityard ، فستحتاج إلى إنشاء حساب. يمكن القيام بذلك إما باستخدام عنوان بريد إلكتروني أو رقم هاتف محمول.

ما يجب القيام به هو ادخال رقم هاتفك، او الإيميل الخاص بك، و ترسل اليه كود التحقق، تدخله في الخانة المطلويبة، تقوم بادخال كلمة مرور، و بعدها ستحصل على حساب في Bityard بكل سهولة.

بمجرد تسجيل الدخول ، يمكنك بدء التداول على الفور. ليست هناك حاجة لاستكمال أي نوع من KYC هنا إلا إذا كنت ستمول حسابك بعملة محلية كالدولار أو اليورو أو أي من العملات الت تقدبلها منصة Bityard.

التسجيل عبر هذا الرابط : www.bityard.com

حساب منصة Bityard التجريبي

واحدة من أفضل الطرق لفهم كيفية عمل منصة Bityard هي من خلال استخدام حساب تجريبي. تسمح لك هذه باستخدام المنصة لوظائفها الكاملة دون المخاطرة بأموالك الأولية.

إنه مجاني أيضًا ويتضمن لحظة تسجيلك للحساب. ليس عليك تسجيل حساب تجريبي منفصل لبدء التداول معه. ستتمكن من التبديل بين الحساب التجريبي والحساب الحقيقي في أسفل يسار النظام الأساسي.

الودائع و السحوبات

الايداع في منصة Bityard

الودائع في Bityard بسيطة جدًا ويمكن القيام بها باستخدام أي عملة مشفرة. أثناء تسجيل الدخول ، ستنتقل إلى لوحة التحكم الخاصة بك، ثم اضغط على إيداع أي Deposit. هناك ستكون لديك نظرة عامة حيث يمكنك اختيار العملة المشفرة.

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لاحظ أنه إذا كنت ستقوم بعملية الايداع بعملة التيثر USDT ، فهناك ثلاثة خيارات مختلفة. يمكنك إما التمويل ب TRC20 أو ERC20 أو OMNI. عندما تنقر على العملة ، ستختار الايداع اما إما رمزالاستجابة السريع أو العنوان المحفظة.

المدة التي سيستغرقها الإيداع تعتمد على العملة التي ترسلها. تتطلب كل من عملات مشفرة مختلفة إتمام قدر معين من التأكيدات قبل إضافتها إلى حسابك.

عندما يتعلق الأمر بالعملات المحلية، فإن هذا متاح حاليًا فقط في فيتنام والصين. ومع ذلك ، عندما تحدثنا إلى فريق منصة Bityard، أخبرونا أنهم سيطرحون ميزة OTC لبقية العالم في الوقت المناسب.

السحب من منصة Bityard

عندما يتعلق الأمر بعمليات سحب الارباح أو كل اموالك، تكون فقط عن طريق Tether أو USDT. لاحظ أنه على الرغم من أن رسوم التحويل 2 دولار ، فإن الحد الأدنى لمبلغ السحب هو 50 دولارًا. لذا ، ستحتاج إلى 52 دولارًا في حسابك من أجل السحب.

إن عمليات السحب بسيطة مثل عملية الايداع أو التمويل. ستحتاج فقط إلى التوجه إلى السحب أي Withdraw ثم اختار نوع عنوان Tether الذي ستسحب إليه.

قبل أن تتمكن من إجراء السحب ، ستحتاج إلى إعداد رقم PIN السري الخاص بالسحب، في حال لم تكن قد قمت بذلك من قبل. أخيرًا ، ما عليك سوى النقر على “سحب” وسيعالجونه في الجولة التالية من المعاملات.

تأكد من اختيار العنوان الصحيح للإرسال إليه. إذا أرسلت إلى عنوان USDT غير صحيح ، فقد تفقد الوصول إلى أموالك إلى الأبد.

البدأ في التداول عبر منصة Bityard

حان الوقت لإلقاء نظرة على منصة التداول العملاقة التي تعد منصة عالمية بخصائص عالمة.

أول شيء ستلاحظه عندما تدخل على منصة Bityard هو مدى بساطتها. أولاً ، يجب ملاحظة أن التخطيط قابل للتعديل. يمكنك أيضًا زيادة حجم الرسم البياني لإجراء التحليل.

ومع ذلك ، مع التصميم القياسي لديك جميع أسواقك على اليسار حيث يمكنك تحديد السوق الذي تريد تداوله. ثم في المركز لديك مخططاتك ، إلى اليمين، نماذج الطلب الخاصة بك ، ثم أدناه لديك جميع الطلبات السابقة والمباشرة.

بينما لا يمكنك القيام بأي نوع من التحليل الفني المتقدم على هذه الرسوم البيانية ، يمكنك دائمًا القيام بذلك على موقع رسم بياني منفصل مثل Tradingview. يمكنك بعد ذلك تقديم طلباتك على Bityard. لقد اختاروا هذا المخطط البسيط لأنهم يريدون جعله مرتبًا للمبتدئين.

كما هو مذكور ، يوجد تحت الرسم البياني كل إدارة الطلبات حيث يمكنك تعديل الطلبات المباشرة والمعلقة. ميزة رائعة جدًا لديهم هي أنه يمكنك إغلاق جميع المراكز التي لديك في وقت واحد.

إذا قمت بالتمرير لأسفل قليلاً قليلاً أسفل نموذج الطلب ، فسترى وصف الأصل. يمنحك هذا مزيدًا من المعلومات حول ماهية العملة المشفرة وكيفية عمل العقود.

هناك نوعان من الطلبات التي يمكنك تقديمها عبر مصة Bityard:

أمر البيع او الشراء حسب السوق: هذا أمر تضعه بسعر السوق المحدد. سيكون أحدث سعر تم تداوله عبر منصة Bityard

أمر البيع و الشراء حسب سعر تحدده: هو أمر يتم وضعه بعيدًا عن سعر السوق ويتم تنفيذه بمجرد وصوله. يمكن أن يكون هذا أعلى لأمر بيع أو أقل لأمر شراء.

بمجرد اختيار الطلب الذي ترغب في تقديمه ، سيتعين عليك تحديد الرافعة المالية التي ترغب في تداولها. لا تنس أن هذا الرقم الدقيق سيعتمد على حجم الحجم الإجمالي للتداول.

تطبيق مصة Bityard على الهواتف الذكية

قد يأتي وقت تحتاج فيه إلى أن تكون بعيدًا عن مكتبك وهذا هو المكان الذي يمكن أن يكون فيه تطبيق الجوال في متناول اليد.

يأخذ تطبيق Bityard للأجهزة المحمولة الكثير من قوائم الانتظار نفسها في النظام الأساسي. لديك أيضًا وظائف أنيقة جدًا مثل القدرة على سحب مخطط ومراقبة مواقعك التداولية بالإضافة إلى ميزات الطلب بلمسة واحدة.

دعم العملاء على منصة Bityard

غالبًا ما يكون أحد أكثر الأشياء المحبطة التي نراها مع المتداولين هو عندما يتعين عليهم التعامل مع دعم العملاء الرديء في العديد من المنصات. قد تنتظر أيام الرد على استفساراتك. لذلك ، لابد أن ان نختار منصة تهتم بعملائها، و هذا هو الشيئ الذي سيفاجئك عبر منصة Bityard، إذ ان دعمهم سريع للغاية، من خلال استخدام وظيفة الدردشة المباشرة الخاصة بهم. عندما حاولنا ذلك في عدد من المناسبات تمت مساعدتنا على الفور تقريبًا.

منصة Bityard و ربح العملات المشفرة مجانا

شيء رائع جدًا في Bityard هو أن لديهم عددًا من العروض الترويجية والمكافآت التي تسمح لك بالحصول على عملة مشفرة مجانية. قد تكون هذه طريقة رائعة لزيادة تداولاتك.

يتم الحصول على عملات مشفرة مجانية من خلال القيام بعدد من الأشياء الأولية على المنصة. وتشمل هذه الأشياء مثل إعداد اسم مستخدم ، أو ربط بريد إلكتروني أو رقم هاتف ، أو إجراء تداول مباشر أو تجريبي بسيط ، وتجاوز أحجام معينة من الصفقات. يمكنك رؤية القائمة الكاملة على صفحة المكافآت الخاصة بهم.

عندما تقوم بإنشاء حساب ، لديك أيضًا فرصة لكسب رمز BYD الخاص بمنصة Bityard الصادر بإجمالي توريد 210 مليون. يمكنك الحصول على 6 BYD بعد تفعيل حسابك.

شيء آخر وجدناه مثيرًا جدًا بشأن Bityard هو تعدينهم اليومي. كل يوم يعطون بعض العملات الرقمية التي يمكنك استخراجها على صفحة التعدين الخاصة بهم. كل ما عليك فعله للمطالبة بتلم العملان المعدنة هو النقر على.

ضع في اعتبارك أن مكافآت التعدين هذه هي أموال هدايا ويمكن استخدامها فقط لخفض رسوم التداول عبر المنصة. لا يمكن سحبها من حسابك. سيتم خصم أموال الهدية تلقائيًا عند فتح الصفقات.

نظام الاحالة على منصة Bityard

إذا كنت سعيدًا جدًا بتداولك في Bityard ، فيمكنك كسب المال من إحالة الأصدقاء والعائلة والمتابعين. وذلك من خلال إطار عمل إحالة صديق.

نظام الإحالة من الدرجة الأولى يمكن كسب ما يصل إلى 60% من العمولة على كل متداول جاء من خلالك و اشترك في المنصة يمكنك أن ترى تفصيلاً كاملاً لمستويات العمولة هنا:

شرحنا لكم كل ما يهم عن منصة Bityard، و التى وجدناها تستحق أن تبدأ التداول فيها، لأنها جعلت كل أدوات التداول المعقدة سهلة، و منتاحة للجميع المتدولين، فإذا كنت تبحث عن منصة التداول بالرافعة المالية للمبتدئين و التي تغطي أصول مشفرة عملاقة مع دعم من الدرجة الأولى، فمنصة Bityard صممت لك.

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