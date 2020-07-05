شركة تصنيع آلات البيع الذكية "بوب كوم" تجمع ١,٣ مليون دولار في جولة تمويل جماعي

تام شمس - الأحد 5 يوليو 2020 11:55 مساءً - منذ 22 دقيقة
تجمع شركة بوب كوم لتصنيع ماكينات البيع الذكية ١,٣ مليون دولار من خلال عروض توكنات الأوراق المالية CF الخاضعة للتنظيم
جمعت شركة بوب كوم الناشئة لآلات البيع الذكية ملايين الدولارات لجلب المزيد من آلات البيع الخاصة بها مع ارتفاع الطلب على المزيد من حلول البيع بالتجزئة بدون تلامس.
ووفقًا لشركة بلاك إنتربرايز، جمعت بوب كوم، والتي ترأسها دون ديكسون وتعتبر واحدة من عدد قليل من شركات بلوكتشين المملوكة لامرأة من أصل إفريقي، ١,٣ مليون دولار في أحدث جولة تمويل جماعي لها. وحتى الآن، جمعت الشركة ما مجموعه ٢,٣ مليون دولار أمريكي مع معظم الاستثمارات التي تم تنفيذها من خلال عروض توكنات الأوراق المالية CF الخاضعة للتنظيم.
وتهدف الشركة إلى تنمية عملياتها وبناء فريقها وإضافة المزيد من آلات البيع الخاصة بها. كما توفر بوب كوم آلات البيع التي لا تعمل باللمس والتي تتبع المعاملات لإنشاء تقارير مباشرة عن المبيعات والمنتجات. ويتم توزيع آلاتهم على قطاعات البيع بالتجزئة التي يتم تنظيمها مثل قطاعات الأدوية والكحول والتبغ والقنب.
وقد أفاد كوينتيليغراف أن بلوكتشين قد فتحت مسارات لكثير من الناس ولكن صناعة التكنولوجيا بشكل عام، لا يزال أمامها طريق طويل من حيث التنوع.
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