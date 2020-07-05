بروك بيرس يقفز إلى السباق الرئاسي الأمريكي ٢٠٢٠ في آخر لحظة

تام شمس - الأحد 5 يوليو 2020 11:55 مساءً - منذ 55 دقيقة
ينضم بروك بيرس إلى انتخابات ٢٠٢٠ كمرشح رئاسي في اللحظة الأخيرة
أعلن بروك بيرس، رائد الأعمال والمستثمر المجازف والنجم الطفل، عن ترشحه للرئاسة الأمريكية على تويتر يوم ٥ يوليو. حيث جاء في تغريدته:
"أنا، بروك بيرس، أترشح لرئاسة الولايات المتحدة الأمريكية."
ويذكر موقع حملة بيرس أنه رائد في مجال العملات الرقمية وقد جمع أكثر من ٥ مليارات دولار للشركات التي أسسها. حيث إن بيرس هو رئيس مؤسسة بيتكوين والمؤسس المشارك لإيوس ألاينس وبلوك.ون وبلوكتشين كابيتال وتيثر وماستركوين (أول طرح أولي للعملة الرقمية). ولم يذكر موقعه على الإنترنت، الذي لا يحتوي إلا على القليل من التفاصيل، إذا ما كان يسعى للحصول على ترشيح في حزب سياسي أو إذا كان يترشح كمستقل.
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