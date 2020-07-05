باينانس تدعم ترقية أونتولوجي وتوقف إيداع توكنات أونتولوجي المستندة إلى البروتوكول القديم

تام شمس - الأحد 5 يوليو 2020 11:55 مساءً - أعلنت باينانس، وهي واحدة من أكبر بورصات العملات المشفرة في العالم، يوم ٥ يوليو أنها ستدعم الترقية القادمة لشبكة أونتولوجي ٢.٠. وستتضمن أونتولوجي ٢.٠ دمج عدد من الترقيات التي يقودها المجتمع في شبكته الرئيسية.

كما تقول باينانس إنها ستنهي دعم عمليات إيداع التوكنات المستندة للبروتوكول القديم، وهو بروتوكول تحسين نيو ٥ (NEP5). وتشير إلى أن أي عمليات إيداع مستقبلية لتوكنات أونتولوجي تلك لن يتم إضافتها إلى حساب باينانس الخاص بالمستخدمين.

كما سيتم إيقاف عمليات الإيداع والسحب لأونتولوجي بدءًا من ٦ يوليو الساعة ٩ صباحًا بالتوقيت العالمي المنسق. وسيتم إخطار المستخدمين عندما تصبح شبكة أونتولوجي التي تمت ترقيتها مستقرة وتتم إعادة فتح عمليات الإيداع والسحب، حسبما يقول باينانس.

الأمور لم تتغير

لن تؤدي ترقية شبكة أونتولوجي إلى إنشاء توكن جديد ولن تتأثر مكافآت تكديس ONG لأونتولوجي.

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حيث تستخدم أونتولوجي نموذجًا مزدوج التوكنات (أونتولوجي وONG). حيث أونتولوجي هي العملة ويمكن استخدامها للتكديس بتوافق الآراء، في حين أن ONG هو توكن الخدمة المستخدم للخدمات على السلسلة. وقد بدأت الشبكة الرئيسية لأونتولوجي في إصدار ONG بمجرد أن تم تشغيل شبكة أونتولوجي الرئيسية قبل عامين.

ووفقًا لأونتولوجي، ففي الفترة من ٩ إلى ١٢ يونيو ٢٠٢٠، فإنها ستعطي مجتمعها الفرصة ليكون له رأي في تطوير نظام نموذجها الاقتصادي للتكديس والإدارة، خاصةً بالنسبة لنتائج عقدة Triones.

ومع ذلك، فإن أول مكافأة لمدة ثلاث سنوات لمؤسسة أونتولوجي لأعلى ٤٩ عقدة وطريقة التوزيع لا تزال دون تغيير.