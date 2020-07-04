داليو يقول إن أسواق رأس المال "ليست حرة" لأن البنوك المركزية تدفع الاقتصاد

تام شمس - السبت 4 يوليو 2020 11:55 مساءً - يعتقد راي داليو، الملياردير مدير صندوق التحوط ومؤسس وكبير مسؤولي الاستثمار في بريدج ووتر أسوشيتس، أن أسواق رأس المال لم تعد حرة.

ففي حديثه مع بلومبرغ، قال داليو إن الأسواق تغيرت كثيرًا، لذا لم تعد البنوك المركزية مثل مجلس الاحتياطي الفيدرالي تتصرف ضمن حدود النظام الاقتصادي التقليدي.

"هناك أسواق مدفوعة من قبل البنوك المركزية ليس فقط في إجراءاتها ولكن في رغبتها في أن تكون مالكة لتلك الأصول. وأولوياتها حول تلك الملكية عند الشراء وعند البيع ليست هي نفس التخصيصات التقليدية للسوق الحرة. ونتيجة لذلك، فإن أسواق رأس المال ليست حرة". Advertisements

كذلك قال إن البنوك المركزية، في الأوقات العادية، ستضع الأموال بودائع للبنوك لاقتراضها وإقراضها للأشخاص الذين يمكنهم الدفع. وهذا يخلق نظام الائتمان وغيره من الأصول المالية الأخرى التي تتنافس مع بعضها البعض. كما قال داليو إن الاقتصاد والأسواق مدفوعان أكثر الآن بملكية الأصول من قبل البنوك المركزية.

حيث قال إن البنوك المركزية وجدت نفسها في وضع "حيث يعتبرون صانعي السوق" بعد الأزمة المالية لعام ٢٠٠٨ وخلقت البيئة التي لم تعد فيها الأسواق حرة. لكنه أشار إلى أنه إذا لم تسمح البنوك المركزية بإقراض الشركات الصغيرة المتميزة، فإن أجزاء كبيرة من الاقتصاد قد تسط.

وقد قال داليو إن الدولار الأمريكي قد يفقد جاذبيته أيضًا لأنه كعملة احتياطية، فإن تدفق السيولة في السوق يعني أن التقييم التقليدي للمال لم يعد موجودًا. حيث أعرب في السابق عن مخاوفه بشأن دور الدولار الأمريكي كعملة احتياطية.