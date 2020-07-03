إيلون مسك يقول إنه لا يبني أي شيء على إيثريوم

تام شمس - الجمعة 3 يوليو 2020 09:06 صباحاً - أشار الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة تسلا إيلون مسك بشكل مباشر إلى إيثريوم (ETH)، قائلًا إنه ليس مع أو ضد الشبكة.

حيث كشف مسك في تغريدة يوم ٢ يوليو قائلًا: "أنا لا أبني أي شيء على إيثريوم. وأنا لست معها أو ضدها، أنا فقط لا أستخدمها أو أمتلكها.

قطب التكنولوجيا يرد على تغريدة من نجم سينمائي حول العملات المشفرة

جاءت تغريدة مسك ردًا على تغريدة يوم ٢ يوليو من نجم السينما ويليام شاتنر.

Advertisements

"أيها الكريبتونيون!" قال شاتنر، مخاطبًا مجتمع العملات المشفرة، مضيفًا:

"كان أصدقائي فيتاليك بوترين وإيلون مسك يحاولان اتخاذ قرار بشأن ما سيبنونه على إيثريوم. وقد انتظرت كثيرًا. ثم قررت أخيرًا أن أفعل شيئًا بنفسي. انضموا الي!"

لم يبتعد شاتنر عن ساحة تعليقات العملات المشفرة وبلوكتشين في الماضي، كما رأينا في مقابلة حديثة مع كوينتيليغراف. وقد نشر مسك أيضًا بعض التعليقات على الصناعة، في حين اعترف بأنه يمتلك فقط ٠,٢٥ بيتكوين.