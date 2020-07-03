الرئيس التنفيذي لشركة أمازون يمتلك الآن أموالًا أكثر من قيمة بيتكوين السوقية

تام شمس - الجمعة 3 يوليو 2020 09:06 صباحاً - وصلت ثروة جيف بيزوس، وهو الرئيس التنفيذي لشركة أمازون العملاقة للتسوق عبر الإنترنت، مؤخرًا إلى مستويات قياسية جديدة، حيث امتلك ثروة شخصية أكثر من رأس المال المضارب المستثمر حاليًا في أكبر أصول العملات المشفرة - بيتكوين (BTC).

حيث قالت بلومبرغ في مقال بتاريخ ١ يوليو "ارتفعت أسهم أمازون بنسبة ٤,٤٪ إلى مستوى قياسي بلغ ٢٨٧٨,٧٠ دولارًا يوم الأربعاء، مما رفع ثروة المؤسس الرائدة عالميًا إلى ١٧١,٦ مليار دولار". "يتخطى ذلك مستواه القياسي السابق البالغ ١٦٧,٧ مليار دولار، والذي حققه في ٤ سبتمبر ٢٠١٨، وفقًا لمؤشر بلومبرغ للمليارديرات".

ثروة بيزوس كبيرة مقارنةً ببيتكوين

في وقت كتابة المقالة، تمتلك بيتكوين قيمة سوقية تبلغ تقريبًا ١٦٦,٤ مليار دولار، وفقًا لبيانات كوين٣٦٠، والتي توضح قيمة جميع عملات بيتكوين المتداولة على مستوى السعر الحالي للأصل.

يتجاوز صافي ثروة بيزوس هذا الرقم، ويكشف عن حجم بيتكوين الصغير نسبيًا مقارنة بالأسواق الأخرى، وحتى الأشخاص. ولمزيد من المقارنة، بلغ إجمالي القيمة السوقية للذهب حوالي ٨ تريليونات دولار يوم مايو ٢٠٢٠، بناءً على تقارير كوينتيليغراف.

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شراء بيزوس لجميع عملات بيتكوين المتاحة

حتى بصافي ثروته الحالية، من المحتمل ألا يتمكن الملياردير التنفيذي لشركة أمازون من شراء جميع عملات بيتكوين المتداولة.

حيث يمكن لبيزوس شراء بيتكوين المتاحة المحتفظ بها في دفاتر أوامر البورصات، وذلك حسبما تكهن رئيس عمليات التعدين في جينيسيس ماينينغ، فيليب سالتر، في حديثه لكوينتيليغراف في وقتٍ سابق. ومع ذلك، من المرجح أن يؤدي النشاط إلى رفع سعر الأصل وإزالة السيولة من السوق. بالإضافة إلى ذلك، قد لا يكون بعض الأشخاص على استعداد لبيع عملات بيتكوين الخاصة بهم، في حين أن البعض الآخر قد فقد عملات بيتكوين الخاصة به على مر السنين بدون القدرة على الوصول إليها.

كما تناول متداول المشتقات واليوتيوبر "توني فايس" أفكارًا مماثلة حول هذا الموضوع في مقال منفصل. حيث قال فايس عن بيزوس في أبريل: "كان سيرفع سعر بيتكوين إلى النقطة التي لم يعد بإمكانه تحملها".