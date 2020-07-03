تام شمس - الجمعة 3 يوليو 2020 09:06 صباحاً - وفقًا لإعلان يوم ٢ يوليو، يفتح مكتب مراقب العملة (OCC) ومكتب الحماية المالية للمستهلك (CFPB) ساعات افتراضية للمشاركين في الصناعة الذين يتطلعون لمناقشة الابتكار والتقنيات الجديدة في مجال الخدمات المصرفية.
المزيد من الأماكن لتعريف المنظمين بالعملات المشفرة
ستكون المدة القصوى للاجتماعات الجديدة هي ساعة واحدة ومقررة لمدة يومين فقط، ٢٩-٣٠ يوليو. ويجب على المهتمين التسجيل بحلول ١٧ يوليو.
واعتمادًا على نجاح هذه الاجتماعات، قد تصبح ميزة أكثر انتظامًا. أعلن مركز التكنولوجيا المالية التابع للجنة الأوراق المالية والبورصات مؤخرًا عن لقاءات افتراضية للبناء على تقاليد أطول للمشاركة من نظير إلى نظير.
وبالمثل، عقدت لجنة تداول السلع الآجلة اجتماعات لمرة واحدة في فبراير، قبل عمليات الإغلاق بسبب كوفيد-١٩ في جميع أنحاء الولايات المتحدة.
ارتفاع المشاركة في مجال التكنولوجيا المالية في مكتب مراقب العملة
يأتي إعلان اليوم بعد مجموعة من التحركات المؤيدة للتكنولوجيا والعملات المشفرة من مكتب مراقب العملة منذ أن أصبح بريان بروكس، الذي كان سابقًا في فريق كوين بيز القانوني، رئيسًا بالنيابة للمكتب.
ويتميز بروكس باهتمامه بتضمين قدرات العملات المشفرة على النظام المصرفي التقليدي.
في وقت سابق من هذا الأسبوع، أصدر مكتب مراقب العملة منظور المخاطر نصف السنوي - وهو تقرير متكرر يسلط الضوء على حالة الصناعة المصرفية. وقد أشار هذا الإصدار بشكل خاص إلى التهديدات وسط جائحة كوفيد-١٩ ومخاطر العمل عن بعد، وحذر من "مخاطر الأمن السيبراني المتزايدة، والاحتيال المحتمل المرتبط ببرامج التحفيز."
كانت هذه تفاصيل خبر الهيئة التنظيمية المصرفية الأمريكية تدعو المبتكرين إلى التحدث عن التكنولوجيا بشكل افتراضي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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